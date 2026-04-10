Crimson Desert aggiorna contenuti e gameplay con novità da aprile a giugno

Pearl Abyss annuncia nuovi aggiornamenti per Crimson Desert dopo il lancio, con modifiche nate dal feedback dei giocatori e contenuti aggiuntivi previsti tra aprile e giugno per migliorare esperienza e sistema di gioco.

Pearl Abyss ha presentato un piano di aggiornamenti per Crimson Desert, sviluppato dopo le prime settimane dal debutto del gioco. Il team ha raccolto impressioni e suggerimenti dalla community per intervenire su contenuti, sistemi e meccaniche, con rilasci programmati tra aprile e giugno su tutte le piattaforme disponibili.

Tra le principali novità spiccano nuove attività per la fase finale del gioco. I giocatori potranno affrontare nuovamente i boss già sconfitti e ritrovare aree precedentemente liberate tornate sotto controllo nemico. A questo si aggiunge l’introduzione di tre livelli di difficoltà – facile, normale e difficile – pensati per adattare il combattimento alle diverse esigenze.

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Sul fronte del gameplay sono previsti interventi mirati ai personaggi. Damiane e Oongka riceveranno nuove abilità per allinearsi meglio alle capacità di Kliff, mentre sarà possibile nascondere le armi sulla schiena per una resa visiva più pulita durante l’azione. In arrivo anche nuovi abiti e modifiche a quelli già esistenti, alcuni dei quali diventeranno finalmente equipaggiabili.

Il sistema di gestione degli oggetti verrà ampliato con depositi dedicati. Saranno introdotti spazi specifici per ingredienti alimentari, materiali raccolti, oggetti di missione e un guardaroba per organizzare equipaggiamenti e abiti. Previsti anche nuovi animali domestici e cavalcature evocabili, insieme a ulteriori opzioni di equipaggiamento per le mount diverse dai cavalli.

Non mancano aggiornamenti tecnici. L’interfaccia utente sarà migliorata con opzioni come la regolazione della dimensione dei caratteri, mentre i controlli offriranno maggiore personalizzazione sia su controller sia su mouse e tastiera. Interventi anche sul comparto visivo, con un miglioramento della resa degli scenari in lontananza.

È in programma inoltre la pubblicazione gratuita della colonna sonora su Steam sotto forma di DLC, oltre alla distribuzione sulle principali piattaforme musicali. Gli sviluppatori precisano che alcune delle novità annunciate potrebbero subire modifiche prima della pubblicazione definitiva.

Crimson Desert è attualmente disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X|S, Steam, Epic Games Store e Apple Mac.