Crimson Desert e Death Stranding 2 debuttano con DLSS 4 e nuove tecnologie RTX

Crimson Desert e Death Stranding 2 arrivano su PC il 19 marzo con DLSS 4 per migliorare prestazioni e grafica. Le nuove tecnologie NVIDIA spingono frame rate e qualità visiva, mentre si prepara il debutto di DLSS 5 entro l’anno.

I nuovi titoli Crimson Desert e Death Stranding 2: On the Beach arrivano su PC il 19 marzo con il supporto a DLSS 4 e Multi Frame Generation, puntando a migliorare fluidità e resa grafica. Le nuove tecnologie NVIDIA permettono di aumentare il numero di frame senza sacrificare la qualità dell’immagine.

Crimson Desert, sviluppato da Pearl Abyss, è un action open world ambientato nel continente di Pywel. Il giocatore veste i panni di Kliff, impegnato a ritrovare i compagni e ricostruire ciò che è stato distrutto. Al lancio include ray tracing avanzato e DLSS Ray Reconstruction, con ulteriori miglioramenti grazie alla nuova generazione di DLSS.

Leggi anche: NVIDIA presenta DLSS 4.5 con Dynamic Multi Frame Generation e nuove tecnologie RTX

Per Death Stranding 2: On the Beach, realizzato da Kojima Productions con il supporto di Nixxes Software, l’edizione PC introduce compatibilità con schermi ultrawide, risoluzione 4K, audio 3D e integrazione completa del controller DualSense. Le GPU RTX serie 50 sfruttano la Multi Frame Generation, mentre tutte le RTX beneficiano di DLSS Super Resolution e NVIDIA Reflex per ridurre la latenza.

Tra le uscite recenti si inserisce anche John Carpenter’s Toxic Commando, sparatutto cooperativo ambientato in un futuro devastato, già disponibile con DLSS 4 e aggiornabile alla versione 4.5 per una resa visiva più dettagliata.

Durante la GTC 2026, NVIDIA ha svelato DLSS 5, una nuova tecnologia basata su rendering neurale in tempo reale. Il sistema promette di migliorare illuminazione e materiali con risultati più realistici, con debutto previsto in autunno. Diversi editori, tra cui Bethesda, CAPCOM, Ubisoft e Warner Bros. Games, hanno già confermato il supporto.

La nuova versione sarà integrata in titoli come Assassin’s Creed Shadows, Hogwarts Legacy, Starfield e Resident Evil Requiem. Quest’ultimo offre già path tracing, DLSS 4 e Reflex sulle GPU RTX più recenti, insieme a un bundle promozionale attivo fino al 30 marzo per chi acquista hardware compatibile.

Parallelamente, circa venti giochi riceveranno aggiornamenti a DLSS 4.5 o debutteranno direttamente con questa versione. Tra questi figurano Directive 8020, Cthulhu: The Cosmic Abyss, CONTROL Resonant e War Thunder, oltre a diversi titoli che introdurranno ray tracing e path tracing per una resa grafica più avanzata.