Oasis a Roma, Liam Gallagher promette un concerto nella Capitale tra Circo Massimo e Olimpico

Liam Gallagher a Roma alimenta l’attesa dei fan italiani dopo aver promesso un concerto degli Oasis in città. Durante una breve vacanza nella Capitale, il cantante avrebbe parlato di un ritorno live, con possibili date nell’estate 2027.

Liam Gallagher è stato avvistato a Roma e, tra selfie e incontri improvvisati, avrebbe assicurato ad alcuni fan che gli Oasis si esibiranno presto nella Capitale. La frase, rilanciata sui social, ha riacceso l’entusiasmo degli appassionati italiani, in attesa di una tappa nel nostro Paese dopo il ritorno sulle scene della band.

Secondo le voci che circolano negli ambienti musicali, l’annuncio ufficiale delle nuove date potrebbe arrivare a breve, con il tour previsto per l’estate del 2027. Tra le possibili location per un evento di questa portata si fanno i nomi del Circo Massimo e dello Stadio Olimpico, due spazi in grado di ospitare un pubblico internazionale.

Il soggiorno romano del cantante, però, non è legato al lavoro. Gallagher si trova in città per qualche giorno di relax insieme alla madre Peggy e alla compagna Debbie Gwyther. È arrivato martedì all’ora di pranzo all’aeroporto di Ciampino e lascerà Roma giovedì nel tardo pomeriggio con un volo privato.

Durante la permanenza, il frontman ha anche cenato in un ristorante esclusivo nella zona di via Veneto, lontano dai riflettori ma non abbastanza da evitare l’attenzione dei fan, sempre pronti a intercettarlo.

Dopo la fine del tour lo scorso novembre, la band aveva parlato di una pausa senza confermare nuovi impegni per il 2026. Nonostante questo, negli ultimi mesi Liam Gallagher ha continuato a pubblicare messaggi enigmatici sui social, lasciando intendere che qualcosa fosse in preparazione. A gennaio anche Noel Gallagher aveva accennato a un ritorno al lavoro, alimentando ulteriormente le aspettative su un nuovo capitolo live della band.