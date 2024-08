Oasis - cosa c'è dietro la reunion da 400 milioni di Noel e Liam Gallagher

Non solo Gli Oasis sono tornati Sanno che la reunion entrerà nella storia della musica.

Gli Oasis sono tornati

Spettacolo - Gli Oasis sono tornati. Per la gioia di milioni fan hanno annunciato un tour per il 2025 con 14 date tra Regno Unito e Irlanda, ma l'amore fraterno tra Noel e Liam Gallagher sembrerebbe entrare poco in questa storica decisione. Secondo una fonte anonima riportata dal quotidiano britannico 'The Sun' i due 'fratelli coltelli' noti per le loro continue liti, "non diventeranno mai migliori amici, ma vogliono far tornare a vivere gli Oasis per i fan. Non stanno certo ringiovanendo, la richiesta è notevole e per questo hanno deciso che 'ora o mai più'", rivela la fonte. Non solo. Anche l'aspetto economico non è da sottovalutare visto che - secondo Jonathan Shalit di 'InterTalent', citato dal Sun - la reunion potrebbe fruttare almeno 400 milioni di sterline, tra biglietti, sponsorizzazioni, merchandise e video, e i due artisti potrebbero guadagnare 50 milioni a testa.

Com’è noto, a far resistenza è sempre stato Noel, "ma alla fine - informa ancora la fonte - ha ceduto e ha accettato di tornare. Ha parlato con Liam al telefono e sono sulla stessa lunghezza d’onda. Sanno che la reunion entrerà nella storia della musica". L’altra rivelazione del Sun, sempre che sia confermata, è che ad accompagnare i due Gallagher non ci sarà una delle formazioni originali degli Oasis, ma gli 'High Flying Birds', ovvero il gruppo di Noel.