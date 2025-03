Delitto di Garlasco: lo sfogo di Andrea Sempio sulle nuove indagini

Andrea Sempio, 37 anni, amico del fratello di Chiara Poggi, è stato nuovamente indagato dalla Procura di Pavia per l'omicidio della giovane, avvenuto nel 2007 a Garlasco. In un'intervista rilasciata oggi al programma "Storie Italiane" su Rai 1, Sempio ha espresso il suo disagio riguardo all'attenzione mediatica e alle ripercussioni sulla sua vita personale e professionale.

Sempio ha raccontato di aver ricevuto il nuovo avviso di garanzia con sorpresa e sconforto, sottolineando l'impatto negativo che la situazione sta avendo non solo su di lui, ma anche su amici, familiari e colleghi. Ha inoltre evidenziato la difficoltà nel gestire la pressione mediatica associata al caso.

Nonostante le difficoltà, Sempio ha ripreso il lavoro dopo un periodo di ferie, cercando di mantenere una parvenza di normalità nella sua routine quotidiana. Ha sottolineato l'importanza di rimanere occupato per evitare di concentrarsi costantemente sulla vicenda.

Il caso dell'omicidio di Chiara Poggi ha visto lo scorso 11 marzo la notifica di un nuovo avviso di garanzia a Sempio, già indagato in passato e poi archiviato. La riapertura delle indagini è legata al ritrovamento di tracce di DNA sotto le unghie della vittima, compatibili con quelle di Sempio.

Alberto Stasi, ex fidanzato di Chiara e condannato in via definitiva a 16 anni di reclusione per l'omicidio, ha commentato i recenti sviluppi affermando: "Ci sarà un motivo se c'è il DNA di Sempio".

La famiglia Poggi, nel frattempo, ha dichiarato di non credere nella validità della nuova pista che coinvolge Andrea Sempio, costituendosi come "persone offese dal reato" nel nuovo procedimento.

Le indagini proseguono per fare chiarezza su uno dei casi di cronaca più noti degli ultimi anni in Italia.

