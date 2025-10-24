Nuovi accertamenti nel caso Garlasco: Andrea Sempio sottoposto a misurazioni antropometriche

Andrea Sempio, indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, si è presentato nel pomeriggio di oggi alla Clinica Mangiagalli di Milano per essere sottoposto a una serie di accertamenti antropometrici. È arrivato poco prima delle 15 accompagnato dai suoi legali, Liborio Cataliotti e Angela Taccia, insieme al consulente tecnico Armando Palmegiani.

Le misurazioni rientrano nella nuova consulenza affidata dalla Procura di Pavia all’antropologa forense Cristina Cattaneo, incaricata di effettuare analisi comparative su diversi elementi fisici del sospettato. Secondo quanto riportato dalla trasmissione televisiva Dentro la notizia in onda su Canale 5, gli esami riguardano l’intero corpo: caviglie, piedi, arti superiori, oltre a statura e peso.

I risultati delle misurazioni serviranno a confrontare i parametri di Sempio con le ferite rinvenute sul corpo di Chiara Poggi e con i rilievi effettuati dal Ris di Cagliari nell’ambito delle analisi di Blood Pattern Analysis (BPA). Si tratta di un passaggio tecnico considerato cruciale per le indagini, volto a verificare la compatibilità tra le caratteristiche fisiche dell’indagato e le tracce biologiche rinvenute sulla scena del delitto.