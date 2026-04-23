EA SPORTS FC 26 annuncia il Team of the Season di Premier League ed EFL
EA SPORTS FC 26 presenta il Team of the Season di Premier League ed EFL per premiare i migliori giocatori della stagione grazie alle loro prestazioni costanti, mentre i fan partecipano alla scelta finale attraverso i canali ufficiali.
Con la stagione calcistica inglese ormai alle battute finali, EA SPORTS FC 26 celebra i protagonisti più brillanti con la pubblicazione del Team of the Season dedicato a Premier League ed EFL. La selezione raccoglie i calciatori che hanno mantenuto un rendimento elevato per tutta l’annata, distinguendosi per continuità e prestazioni.
Le squadre TOTS vengono svelate progressivamente ogni settimana sia su console che su mobile, coinvolgendo direttamente la community. Sui canali social ufficiali del gioco si sviluppa un confronto serrato tra appassionati, chiamati a discutere e contribuire alla scelta dell’undici finale.
Con all’annuncio delle rose, i giocatori possono costruire la propria formazione ideale attraverso la ICONS Edition. Questa versione speciale include un Pacchetto XI Titolare Oro con una squadra completa di calciatori non scambiabili, tutti con valutazione pari o superiore a 84.
Tra i contenuti aggiuntivi disponibili figurano anche tre Player Pick dedicati a ICON o Hero, con valutazioni fino a 91. Gli utenti possono selezionare una carta tra cinque opzioni che comprendono difensori, centrocampisti e attaccanti provenienti dalle campagne FUT pubblicate fino al 31 marzo 2026.
L’iniziativa accompagna le ultime settimane della stagione calcistica, offrendo ai giocatori contenuti aggiornati e nuove possibilità di personalizzazione all’interno dell’esperienza di gioco.
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