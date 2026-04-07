Team of the Season di EA SPORTS FC 26 al via con votazioni e novità

EA SPORTS FC 26 lancia il Team of the Season per premiare i migliori della stagione 2025-26, con votazioni aperte ai fan e nuove modalità di selezione. Il debutto parte con la Premier League e coinvolge i principali campionati europei.

È partita la nuova edizione del Team of the Season di EA SPORTS FC 26, l’evento dedicato ai migliori giocatori della stagione calcistica 2025-26. La campagna coinvolge anche EA SPORTS FC Mobile e mette al centro il contributo diretto dei tifosi, chiamati a scegliere i protagonisti più decisivi nei principali campionati europei.

La prima fase riguarda la Premier League, con votazioni aperte dal 7 al 10 aprile. A seguire sarà il turno della Bundesliga, dal 14 al 17 aprile, mentre LaLiga chiuderà il calendario dal 28 aprile al 1° maggio. I fan possono esprimere le proprie preferenze online e attraverso i canali social ufficiali del gioco.

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Le squadre del TOTS verranno pubblicate ogni settimana all’interno delle modalità Ultimate Team, fino alla selezione finale chiamata Ultimate TOTS, che raccoglierà i migliori giocatori di tutta la stagione. I contenuti saranno disponibili nei pacchetti di gioco con un calendario preciso che copre tutte le principali leghe europee.

Per EA SPORTS FC 26 la campagna si svolgerà dal 17 aprile al 29 maggio. Si parte con la Serie A, seguita da Premier League e campionato femminile inglese, poi Bundesliga e competizione femminile, Ligue 1, LaLiga e infine la selezione conclusiva. Su FC Mobile, invece, l’evento inizierà il 22 aprile e terminerà il 3 giugno, con una distribuzione simile ma adattata alla versione mobile.

Tra le novità di quest’anno c’è un sistema di voto più flessibile. I giocatori possono scegliere tra cinque moduli diversi, superando il classico 4-3-3, per creare una formazione che rispecchi meglio le proprie idee. Questo consente di valorizzare diverse tipologie di calciatori, dagli attaccanti più prolifici ai difensori più solidi.

Parallelamente, è già disponibile la versione ICONS Edition del gioco, che offre vantaggi per prepararsi all’evento. Tra i contenuti inclusi ci sono tre scelte giocatore non scambiabili, con la possibilità di ottenere carte ICON o Hero fino a valutazione 91, oltre a un pacchetto iniziale con una squadra completa di livello elevato.

Questi contenuti permettono ai giocatori di costruire una rosa competitiva in vista dell’arrivo delle carte TOTS, rendendo più immediata la partecipazione all’evento e alle modalità competitive di Ultimate Team.