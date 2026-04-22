Carta d'identità falsa ma troppo scadente, assolto uomo a Bolzano

Un uomo a Bolzano ha mostrato una carta d’identità falsa alle Poste, ma la qualità così scadente del documento ha portato il tribunale ad assolverlo perché incapace di ingannare chiunque.

Un uomo si è presentato allo sportello delle Poste di Bolzano esibendo una carta d’identità contraffatta, attirando subito l’attenzione dell’impiegato per le condizioni del documento. La tessera appariva di qualità molto bassa, con un supporto plastico visibilmente diverso rispetto agli standard ufficiali.

I dubbi sono aumentati quando è emerso un altro dettaglio anomalo: pur riportando i dati di un comune dell’Alto Adige, la carta non era redatta in doppia lingua, come previsto in quella zona. Di fronte a queste incongruenze, il personale ha deciso di contattare le forze dell’ordine.

All’arrivo degli agenti, l’uomo ha ammesso di essere in possesso di un documento falso, spiegando di averlo acquistato in provincia di Napoli. Dopo la segnalazione, è stato denunciato e il caso è finito davanti al tribunale.

I giudici hanno però stabilito che il falso fosse talmente evidente da non poter trarre in inganno nessuno, escludendo così la rilevanza penale del fatto. Per questo motivo, il procedimento è stato archiviato e l’uomo è stato assolto.