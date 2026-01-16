Carta d'Identità Elettronica come alternativa allo Spid: uso, Pin e Puk

Con lo Spid a pagamento, sempre più utenti valutano la Carta d’Identità Elettronica come alternativa gratuita per accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione. Ecco come funziona e come recuperare Pin e Puk.

L’avvio dei canoni annuali per alcuni servizi Spid sta spingendo molti cittadini a orientarsi verso soluzioni gratuite per l’identità digitale. Tra queste, la Carta d’Identità Elettronica, nota come CIE, diventa uno strumento centrale per l’accesso ai portali istituzionali.

A partire dai prossimi mesi, la CIE sarà l’unico documento d’identità rilasciato in Italia. Oltre alla funzione anagrafica, consente di entrare in aree riservate come quelle dell’Agenzia delle Entrate e dell’INPS, senza costi aggiuntivi per l’autenticazione online.

Per utilizzare la carta in modalità digitale servono il numero di serie, riportato direttamente sul supporto, e i codici Pin e Puk. Il Pin permette l’accesso ai servizi, mentre il Puk è indispensabile per sbloccare o rigenerare il Pin in caso di errore o blocco.

I due codici non sono stampati sulla carta. Vengono forniti in due momenti distinti: metà delle cifre al momento della richiesta presso il Comune e le restanti alla consegna del documento a domicilio. Questa suddivisione, seppur utile per la sicurezza, rende frequente lo smarrimento dei dati.

Chi ha perso il Pin ma possiede ancora il Puk può recuperarlo facilmente tramite l’app CieID, accedendo alla funzione di sblocco carta e impostando un nuovo codice personale.

Se invece manca anche il Puk, è possibile avviare la procedura di recupero sempre dall’app. Dopo aver avvicinato la carta allo smartphone e inserito il numero di serie, occorre confermare i dati forniti al Comune durante la richiesta. Entro 48 ore viene inviato un link via email o SMS per completare il ripristino del Puk.

Una volta recuperati i codici, la Carta d’Identità Elettronica può essere utilizzata in modo completo come credenziale digitale, senza dipendere da servizi a pagamento per l’autenticazione online.