Carta d'identità per over 70 valida 50 anni, cosa cambia e da quando

Gli over 70 avranno una carta d’identità valida fino a 50 anni grazie a una norma del decreto semplificazioni legato al PNRR, pensata per ridurre burocrazia e accessi agli sportelli.

Per chi ha superato i 70 anni arriva una novità destinata a cambiare le abitudini con la pubblica amministrazione. La Carta d’identità elettronica non avrà più la scadenza ogni dieci anni, ma una durata estesa fino a mezzo secolo per i documenti rilasciati a partire dal 30 luglio 2026.

La misura è contenuta nel decreto semplificazioni collegato al PNRR, già pubblicato in Gazzetta Ufficiale e in attesa del passaggio parlamentare per la conversione definitiva. L’obiettivo è alleggerire le procedure e limitare la necessità di rinnovi per una fascia di popolazione spesso penalizzata da pratiche burocratiche complesse.

Chi richiede la carta dopo aver compiuto 70 anni riceverà quindi un documento con validità di 50 anni. In pratica, per molti cittadini non sarà più necessario rinnovarlo nel corso della vita. Restano però invariate le funzioni: la carta potrà essere utilizzata sia per l’identificazione sia per l’espatrio, come avviene oggi.

Non cambia nemmeno l’uso digitale. Il documento continuerà a consentire l’accesso ai servizi online della pubblica amministrazione. È prevista comunque la possibilità di richiedere un rinnovo dopo dieci anni, ma solo per aggiornare il certificato digitale collegato alla carta.

La novità non riguarda le carte già in circolazione. I documenti emessi prima del 30 luglio 2026 manterranno la scadenza ordinaria e dovranno essere sostituiti al termine dei dieci anni, soprattutto per restare validi ai fini dell’espatrio e dei servizi digitali secondo le norme europee.

L’intervento era stato anticipato nel novembre 2025 dal ministro della Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo. Ora, con la pubblicazione ufficiale, la riforma entra nella fase operativa e punta a ridurre code, appuntamenti e passaggi amministrativi per milioni di cittadini.