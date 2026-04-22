Meloni ancora nel mirino di Solovyov, dalla tv russa nuovi insulti contro la premier

Giorgia Meloni torna nel mirino di Vladimir Solovyov che dalla tv russa la definisce fascista e rilancia gli attacchi dopo le proteste di Palazzo Chigi, citando vecchie posizioni attribuite alla premier

Vladimir Solovyov torna ad attaccare Giorgia Meloni e lo fa ancora una volta nel suo programma in onda sulla televisione russa. Dopo le parole pronunciate il giorno precedente contro la presidente del Consiglio, il conduttore ha rilanciato con nuovi affondi personali.

Nel suo intervento, il giornalista vicino al Cremlino ha sostenuto di non capire perché la premier italiana si sia risentita per l’etichetta di fascista. Solovyov ha detto che Meloni verrebbe definita in questo modo sulla base di fatti concreti e ha chiesto polemicamente quale sia il motivo dell’offesa.

Nel passaggio più duro del suo discorso, il propagandista russo ha allargato il bersaglio anche ai giornalisti, accusandoli di insultare il presidente Vladimir Putin e di accostarlo a Hitler e al peggior male possibile.

Riferendosi ancora alla presidente del Consiglio, Solovyov ha poi sostenuto che Meloni avrebbe coltivato idee fasciste fin dall’infanzia. A supporto della sua accusa ha richiamato vecchie dichiarazioni attribuite alla leader di Fratelli d’Italia su Benito Mussolini, chiudendo con una domanda provocatoria sulla ragione della sua reazione.