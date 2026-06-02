Firenze, scritte contro Giorgia Meloni nel Quartiere 2 con minacce alla premier

A Firenze sono comparse scritte con minacce contro Giorgia Meloni nel Quartiere 2. Il consigliere di Fratelli d’Italia Simone Sollazzo ha denunciato l’episodio chiedendo la rimozione immediata dei messaggi intimidatori.

Alcune scritte intimidatorie contro la presidente del Consiglio Giorgia Meloni sono apparse sui muri del Quartiere 2 di Firenze nella giornata del 2 giugno. Tra le frasi segnalate compaiono “Meloni prima della lista” e “Meloni appesa”, messaggi rivolti direttamente alla leader del governo.

A denunciare quanto accaduto è stato il consigliere di quartiere di Fratelli d’Italia Simone Sollazzo, che ha pubblicato sui social una fotografia delle scritte. Nel suo intervento ha definito l’episodio grave e inaccettabile, spiegando che non può essere considerato una semplice provocazione politica.

Secondo Sollazzo, il dissenso verso il governo o verso una forza politica deve rimanere nei limiti del confronto democratico e non trasformarsi in minacce personali o richiami alla violenza. Per questo motivo ha annunciato l’intenzione di scrivere al presidente del Quartiere e al sindaco di Firenze chiedendo la rimozione immediata delle scritte e una presa di posizione pubblica sull’accaduto.

Il consigliere di Fratelli d’Italia ha anche sottolineato che il rispetto delle istituzioni democratiche deve valere indipendentemente dall’appartenenza politica di chi le rappresenta. Nel suo messaggio ha espresso solidarietà alla presidente del Consiglio, parlando di “indignazioni selettive” quando nel mirino finiscono esponenti del centrodestra.