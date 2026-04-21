Insulti a Giorgia Meloni dalla tv russa, Solovyev attacca in diretta con parole offensive

Giorgia Meloni è stata insultata da Vladimir Solovyev durante una trasmissione russa, con attacchi personali pronunciati in italiano e legati alle tensioni politiche tra Italia e Russia.

Durante una trasmissione televisiva in Russia, il conduttore Vladimir Solovyev, noto per la sua vicinanza al Cremlino, ha rivolto pesanti insulti alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, utilizzando anche la lingua italiana.

L’intervento è andato in onda nel corso di uno dei programmi di punta della tv russa, dove Solovyev ha definito la premier con espressioni offensive e aggressive, tra cui “vergogna della razza umana” e “idiota patentata”, accompagnando le parole con ulteriori attacchi personali.

Il tono del discorso è apparso particolarmente acceso e diretto, con il giornalista che ha scelto di esprimersi in italiano proprio per rendere il messaggio immediatamente comprensibile e mirato alla leader italiana.

Solovyev è considerato uno dei principali volti della propaganda televisiva russa e spesso interviene su temi di politica internazionale, prendendo posizione contro i leader europei e occidentali. In questa occasione, l’attenzione si è concentrata sulla figura della premier italiana, bersaglio di un attacco verbale senza filtri.