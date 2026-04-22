Atp Madrid, Sonego fuori all'esordio insieme a Berrettini e Bellucci
Lorenzo Sonego esce subito dal Masters 1000 di Madrid battuto da Lajovic per il divario nei momenti decisivi. Il torinese si arrende in due set, chiusi da un tie-break senza storia.
Si chiude immediatamente l’avventura di Lorenzo Sonego al Masters 1000 di Madrid, torneo sulla terra battuta con un montepremi superiore agli otto milioni di euro. Il tennista italiano, numero 62 del ranking mondiale, viene superato dal serbo Dusan Lajovic, oggi fuori dai primi cento ma arrivato dalle qualificazioni.
Il match si decide in un’ora e 35 minuti con il punteggio di 6-3, 7-6. Dopo un primo set gestito con sicurezza da Lajovic, Sonego prova a reagire nel secondo parziale, ma cede nettamente al tie-break, chiuso 7-1 dall’avversario.
La giornata madrilena si rivela negativa anche per gli altri italiani in tabellone. Matteo Berrettini, numero 92 Atp, perde contro il croato Dino Prizmic, anche lui proveniente dalle qualificazioni, con il risultato di 6-3, 6-4 in poco meno di un’ora e quaranta.
Eliminazione al primo turno pure per Mattia Bellucci, numero 78 del mondo, sconfitto dal bosniaco Damir Dzumhur. Il match si conclude in due set, 6-2, 6-4, in un’ora e 17 minuti, senza particolari occasioni per ribaltare l’andamento della gara.
Notizie correlate
Atp Cincinnati – Sonego vola al terzo turno, Cobolli fuori all'esordio
Tennis, Sonego, Darderi e Bellucci in campo oggi all’ATP Marrakech: orari e dove seguirli