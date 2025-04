Tennis, Sonego, Darderi e Bellucci in campo oggi all’ATP Marrakech: orari e dove seguirli

Prosegue la stagione sulla terra rossa in attesa del Masters 1000 di Monte Carlo, in programma dal 7 aprile. Oggi, giovedì 3 aprile, tre tennisti italiani saranno impegnati nel tabellone degli ottavi dell’ATP 250 di Marrakech, torneo conquistato lo scorso anno da Matteo Berrettini.

A inaugurare la giornata sarà Mattia Bellucci, che affronterà il francese Pierre-Hugues Herbert alle ore 13. Subito dopo, alle 16, Luciano Darderi scenderà in campo contro Hugo Gaston, anch’egli francese. A chiudere il programma sarà Lorenzo Sonego, in campo non prima delle 17.30 contro il ceco Vit Kopriva.

Tutti i match con gli azzurri a Marrakech saranno trasmessi in diretta esclusiva su Sky Sport, e disponibili anche in streaming su SkyGo e NOW.

La giornata odierna rappresenta per i giocatori italiani un importante banco di prova in vista del primo grande appuntamento europeo sul rosso, con una forte partecipazione nei tornei preparatori.

