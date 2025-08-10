Atp Cincinnati – Sonego vola al terzo turno, Cobolli fuori all'esordio

Lorenzo Sonego conquista l’accesso al terzo turno dell’Atp Masters 1000 di Cincinnati, mentre si interrompe subito il cammino di Flavio Cobolli. Il torinese, numero 31 del tabellone, ha superato il belga Zizou Bergs con il punteggio di 6-3, 7-6 (7-4) in un’ora e 41 minuti di gioco.

Al prossimo turno, Sonego sfiderà lo statunitense Taylor Fritz, testa di serie numero 4, in un match che promette spettacolo e alta intensità.

Debutto amaro invece per Cobolli, numero 15 del seeding, che è stato eliminato dal francese Terence Atmane, proveniente dalle qualificazioni. Il transalpino si è imposto per 6-4, 3-6, 7-6 (7-5) al termine di una battaglia durata 2 ore e 14 minuti.