Esorcisti a Roma, al corso internazionale anche l'intelligenza artificiale tra le nuove sfide

Giuseppe Ferrari annuncia che gli esorcisti studieranno anche l’uso dell’intelligenza artificiale nei fenomeni legati al male, tema affrontato nel corso internazionale in programma a Roma dall’11 maggio.

Dal prossimo 11 maggio Roma ospiterà la XX edizione del corso dedicato all’esorcismo e alla preghiera di liberazione, con la partecipazione di operatori provenienti da diversi Paesi. L’iniziativa è promossa dall’Istituto Sacerdos dell’Ateneo Pontificio Regina insieme al Gruppo di Ricerca e Informazione Socio-religiosa.

L’appuntamento richiama ogni anno sacerdoti, studiosi e operatori pastorali interessati a un ambito che, secondo gli organizzatori, continua a registrare richieste in aumento. Tra i temi affrontati compare anche il rapporto tra fenomeni legati all’occulto e nuove tecnologie, con particolare attenzione all’uso dell’intelligenza artificiale.

Giuseppe Ferrari, segretario nazionale del Gris, segnala come l’elevato numero di iscrizioni confermi la necessità di una preparazione specifica. Le richieste arrivano da persone che dichiarano esperienze legate a magia, satanismo o presunte influenze demoniache e chiedono supporto per allontanarsi da queste situazioni.

Nel programma è previsto anche un approfondimento sulle differenze e i punti in comune tra la preghiera di liberazione e quella di guarigione. Il direttore dell’Istituto Sacerdos, padre Luis Ramirez, spiega che sarà dedicato spazio anche alla formazione e all’accompagnamento dei laici impegnati in questo ambito pastorale.