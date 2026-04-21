Maturità 2026, D'Annunzio in testa tra le tracce possibili, spazio anche a ricorrenze e Intelligenza artificiale
A due mesi dalla Maturità 2026, Gabriele D’Annunzio resta il candidato più probabile per la prima prova, spinto dalle preferenze degli studenti e dalle scelte ricorrenti del Ministero negli ultimi anni.
Mancano poche settimane all’esame di Stato e tra gli studenti cresce l’attesa per la prima prova scritta. Secondo le rilevazioni raccolte da Skuola.net, il nome più citato per l’analisi del testo è quello di Gabriele D’Annunzio, seguito da Giovanni Verga, altro autore spesso proposto negli anni passati.
Guardando al Novecento, le ipotesi si concentrano su Luigi Pirandello, Italo Svevo, Primo Levi e Italo Calvino. Per quanto riguarda la poesia, restano in corsa Giuseppe Ungaretti e Giovanni Pascoli, anche se la loro recente presenza nelle tracce potrebbe ridurre le possibilità di una nuova uscita.
Non manca però chi si aspetta una sorpresa. Una parte consistente degli studenti, circa il 38%, ritiene possibile che il Ministero scelga un autore meno prevedibile, rompendo con i nomi più battuti.
Tra le tracce argomentative, prendono quota i riferimenti storici legati agli 80 anni della Repubblica Italiana e all’introduzione del voto alle donne. Accanto a questo anniversario, emergono altre ricorrenze come il maxi-processo alla mafia, i 25 anni dagli attentati dell’11 settembre e i 40 anni dal disastro di Chernobyl.
Sul fronte dell’attualità, cresce il peso dell’Intelligenza artificiale, soprattutto per il suo impatto sui giovani e sulla vita quotidiana. Restano centrali anche i conflitti internazionali, mentre molti studenti indicano il tema della pace come uno dei più probabili e sentiti.
I dati arrivano da un’indagine condotta su circa 600 maturandi. Dalle risposte emerge una doppia direzione: da una parte la continuità con i grandi autori della tradizione, dall’altra una maggiore attenzione verso temi civici e scenari globali che riflettono le trasformazioni in corso.
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