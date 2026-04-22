Can Yaman svela la sua dieta quotidiana tra colazione abbondante e allenamenti intensi

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Can Yaman racconta la sua routine alimentare e il segreto del suo fisico, basato su una colazione molto abbondante e allenamenti intensi, che gli permettono anche qualche concessione durante la giornata.

Can Yaman svela la sua dieta quotidiana tra colazione abbondante e allenamenti intensi

Mantenere il fisico di Can Yaman richiede disciplina e costanza, tra sessioni di allenamento impegnative e un’alimentazione precisa. L’attore ha spiegato durante una trasmissione televisiva come organizza la sua giornata, partendo da quello che considera il momento chiave a tavola. La mattina per lui è fondamentale. Appena sveglio consuma una colazione molto ricca, pensata per fornire energia a lungo: quattro uova, avocado, frutta secca come noci e mandorle, pomodorini e yogurt arricchito con frutti di bosco e semi di zucca. Il tutto accompagnato da succhi freschi, tra cui rapa, melograno e arancia. Questa combinazione gli permette di affrontare ritmi di lavoro serrati e allenamenti intensi senza cali di energia. Per Yaman, iniziare la giornata con un apporto nutrizionale completo rende più semplice gestire il resto dei pasti. Nel corso della giornata, infatti, l’attore segue un regime che ricorda il digiuno intermittente. Spiega di poter rinunciare a pranzo e cena, concentrando gran parte dell’apporto calorico nelle prime ore del giorno, quando il corpo è più attivo. Questo approccio gli consente anche una certa libertà. Pur mantenendo una routine rigorosa, non rinuncia del tutto ai piaceri, concedendosi ogni tanto qualche bicchiere di vino senza compromettere l’equilibrio generale della sua dieta.

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