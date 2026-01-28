Natalia Mastrota tra corsa, palestra e sci: allenamenti fino a 130 km e dieta da atleta

Vita ad alta intensità per Natalia Mastrota: tra corsa, palestra e sci, la figlia di Natalia Estrada racconta i suoi allenamenti estremi e il regime alimentare studiato per sostenere gare di lunga durata.

A 30 anni, Natalia Mastrota porta avanti una routine sportiva serrata, divisa tra famiglia e attività all’aria aperta. Figlia di Natalia Estrada e Giorgio Mastrota, madre di due bambini, ha trasformato il legame con la natura in uno stile di vita fatto di resistenza e disciplina.

La corsa è il centro della sua preparazione. Nei mesi freddi si allena tre o quattro volte a settimana e copre circa 70 chilometri complessivi. Con la bella stagione, quando aumenta i carichi, può spingersi fino a 130 chilometri settimanali. Si allena soprattutto in pianura, talvolta in palestra o lungo le piste innevate usando ramponcini. Il fine settimana è riservato alle uscite lunghe, che possono durare anche quattro ore consecutive.

Accanto alla corsa inserisce palestra e scialpinismo. Dedica almeno due sedute settimanali al lavoro indoor, puntando su mobilità e serie di ripetizioni con pesi moderati. Non trascura la parte superiore del corpo e inserisce un esercizio particolare: dieci minuti sul tapis roulant camminando all’indietro, con pendenza al 15% e velocità 4, per attivare quadricipiti e ginocchia, metodo diffuso negli Stati Uniti ma ancora poco usato in Italia.

L’alimentazione segue lo stesso livello di precisione. È affiancata da una nutrizionista spagnola che adatta i nutrienti in base agli impegni agonistici. Nei tre giorni che precedono una gara avvia il carico di carboidrati, scegliendo soprattutto il riso come alimento principale, abitudine maturata durante competizioni in Asia.

Durante le prove, che possono durare diverse ore, assume circa 80 grammi di carboidrati ogni ora. Alterna gel energetici ogni trenta minuti e, dopo le prime tre ore, inserisce anche cibi solidi per mantenere costante l’energia.