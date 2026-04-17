Sarah Ferguson riappare in Austria dopo mesi lontana dai riflettori

Sarah Ferguson è riapparsa in Austria dopo mesi di assenza pubblica, scegliendo un resort alpino esclusivo mentre il suo nome resta legato alle polemiche sul caso Epstein e all’arresto dell’ex marito Andrea.

Sarah Ferguson è stata avvistata in Austria dopo un lungo periodo lontana dalla scena pubblica. L’ex duchessa di York ha scelto un piccolo villaggio alpino noto per le sue località sciistiche di lusso, dove soggiornerebbe in uno chalet dal costo di circa 2.000 sterline a notte, in un contesto riservato e lontano dall’attenzione mediatica.

Le immagini pubblicate il 16 aprile mostrano Ferguson mentre scende da un furgone Mercedes, con un cappotto blu e un berretto da baseball bianco, nel tentativo di non attirare l’attenzione. L’ultima apparizione pubblica risaliva al 16 settembre 2025, durante il funerale della Duchessa di Kent nella Cattedrale di Westminster, mentre l’ultima volta fotografata era stata a dicembre dello stesso anno, in occasione del battesimo della nipote Athena Elizabeth Rose Mapelli Mozzi.

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La sua assenza coincide con il periodo successivo allo scandalo che ha coinvolto il suo ex marito, il principe Andrea, e i legami con Jeffrey Epstein. Dopo la diffusione di alcune email attribuite a Ferguson, in cui il finanziere veniva descritto come un “amico fedele”, la duchessa aveva progressivamente ridotto ogni esposizione pubblica.

Le conseguenze non si sono limitate alla sfera mediatica. Negli ultimi mesi Ferguson ha perso diversi incarichi come madrina di enti benefici, tra cui organizzazioni attive nel campo sanitario e sociale. Anche la sua fondazione, Sarah’s Trust, ha sospeso le attività a tempo indeterminato poco dopo la pubblicazione di nuovi documenti sul caso Epstein da parte delle autorità statunitensi.

Le email finite al centro delle polemiche risalirebbero al 2011, periodo in cui Ferguson aveva già dichiarato pubblicamente di voler prendere le distanze da Epstein, dopo aver accettato un aiuto economico di 15.000 sterline per saldare debiti personali. In un’intervista rilasciata all’epoca, definì quella scelta un grave errore di giudizio, promettendo di restituire il denaro e di interrompere ogni rapporto.

Tuttavia, secondo quanto emerso, una comunicazione successiva avrebbe mostrato un tono diverso, con scuse rivolte a Epstein per le dichiarazioni pubbliche e parole di apprezzamento nei suoi confronti. Circostanza che ha contribuito a riaccendere le critiche sulla sua posizione.

Jeffrey Epstein, già condannato nel 2008 per reati legati allo sfruttamento della prostituzione minorile, era stato nuovamente arrestato nel 2019 con accuse federali di traffico sessuale di minori. Morì nello stesso anno in una cella a Manhattan, prima dell’inizio del processo. La sua collaboratrice Ghislaine Maxwell è stata condannata nel 2021 per il ruolo svolto nel reclutamento e nello sfruttamento delle vittime.