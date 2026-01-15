Australian Open 2026, il tabellone di Sinner: debutto con Gaston e possibili sfide stellari

Jannik Sinner conosce il suo percorso agli Australian Open 2026: esordio contro Hugo Gaston e un tabellone che promette incroci di alto livello già dalle fasi centrali del torneo, con numerosi italiani nella sua stessa zona.

Il cammino di Jannik Sinner agli Australian Open 2026 inizia contro il francese Hugo Gaston, attuale numero 94 del ranking mondiale. L’azzurro, campione in carica e seconda testa di serie, affronta così un avversario insidioso per varietà di gioco, ma sulla carta abbordabile.

Nel turno successivo, Sinner incrocerà uno tra l’australiano James Duckworth e il croato Dino Przmic. Il primo vero banco di prova potrebbe arrivare al terzo round, dove si profila la sfida con il brasiliano João Fonseca, mai incontrato finora nel circuito maggiore.

Agli ottavi di finale il numero due del mondo potrebbe trovare uno tra Luciano Darderi, Karen Khachanov e Giovanni Mpetshi Perricard. Un mix di stili ed esperienze che renderebbe il passaggio ai quarti tutt’altro che scontato.

Nei quarti l’ostacolo teorico è Ben Shelton, mentre la semifinale potrebbe proporre l’incrocio con Novak Djokovic oppure con Lorenzo Musetti, altro azzurro inserito nella parte bassa del tabellone.

In cima al tabellone resta invece Carlos Alcaraz, numero uno del ranking, che rappresenta il possibile avversario nell’atto conclusivo del torneo.

Musetti, quinta testa di serie, debutterà contro il belga Raphael Collignon. In caso di successo, potrebbe profilarsi un derby italiano con Lorenzo Sonego, impegnato al primo turno contro lo spagnolo Carlos Taberner.

Nella sezione presidiata da Alcaraz, Matteo Berrettini parte con una delle sfide più impegnative: il romano affronterà Alex De Minaur, sesta testa di serie e giocatore di casa. Percorso più morbido sulla carta per Flavio Cobolli, che attende un qualificato.

Sorteggio in salita anche per Matteo Arnaldi e Matteo Bellucci, chiamati rispettivamente a confrontarsi con Andrey Rublev, numero 13 del seeding, e con Casper Ruud, numero 12. Luciano Darderi affronterà il cileno Cristian Garin, mentre Luca Nardi se la vedrà con il cinese Yibing Wu.

Tutti e quattro questi azzurri sono inseriti nel possibile quarto di finale di Sinner: un dettaglio che rende ancora più affollata e competitiva la porzione di tabellone presidiata dal campione in carica.