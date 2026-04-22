The Blood Of Dawnwalker, data di uscita e gameplay svelati il 28 aprile durante l'evento streaming

Rebel Wolves presenterà The Blood of Dawnwalker il 28 aprile con un evento in streaming dedicato al lancio, dove verrà annunciata la data di uscita e mostrato nuovo gameplay dell’open world ambientato in un’Europa medievale segnata da guerre e pestilenze.

Il prossimo 28 aprile Rebel Wolves mostrerà al pubblico nuovi dettagli su The Blood of Dawnwalker con un evento in diretta pensato per accompagnare il gioco verso il debutto sul mercato. Durante lo streaming verrà finalmente comunicata la data di uscita ufficiale del titolo.

L’appuntamento è fissato alle 18:00 ora italiana e sarà trasmesso online. Nel corso della presentazione lo studio offrirà una panoramica più ampia del progetto, con sequenze di gioco inedite che metteranno in risalto le meccaniche dell’open world e un nuovo trailer dedicato alla storia.

Il team guidato da Konrad Tomaszkiewicz ha lavorato per quattro anni allo sviluppo di questo GDR d’azione, primo capitolo di una nuova saga dark fantasy. L’evento servirà anche a mostrare le modifiche introdotte negli ultimi mesi, con particolare attenzione alle attività disponibili nel mondo di gioco.

The Blood of Dawnwalker sarà disponibile nel corso dell’anno su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Il titolo è sviluppato con Unreal Engine 5 e pubblicato da Bandai Namco Entertainment.

L’avventura è ambientata in un’Europa del XIV secolo devastata da conflitti e dalla peste. In questo scenario di crisi emerge una fazione di vampiri pronta a sfruttare la debolezza dell’umanità per imporre il proprio dominio.

Il protagonista è Coen, un giovane trasformato in Dawnwalker, una creatura sospesa tra uomo e vampiro. Dotato di capacità sovrumane ma anche di limiti legati alla sua natura, intraprende un viaggio per salvare la propria famiglia.

La missione lo porta ad affrontare Brencis, signore dei vampiri che controlla la regione montuosa di Vale Sangora. Nel corso della storia il giocatore dovrà prendere decisioni che influenzano sviluppo narrativo e combattimenti, tra alleanze fragili e scontri decisivi.