SVELATO IL GAMEPLAY DI THE BLOOD OF DAWNWALKER

In occasione del solstizio d'estate, durante un'estesa presentazione di The Blood of Dawnwalker, Rebel Wolves e Bandai Namco Entertainment hanno deciso di offrire ai giocatori un primo sguardo approfondito sulle missioni che Coen dovrà affrontare. La presentazione ha svelato alcuni importanti dettagli sulle fasi di esplorazione, il combattimento direzionale, i sistemi magici e le diverse abilità vampiriche di Coen.

Ha inoltre mostrato una vasta gamma di diverse strategie che i giocatori potranno sfruttare per affrontare le missioni e le fasi di gioco, nonché le conseguenze che potrebbero avere sulla storia del gioco tra i diversi cicli giorno-notte. The Blood of Dawnwalker sarà disponibile nel 2026 ed è ora possibile inserirlo nella propria Whishlist su PC, PlayStation®5 e Xbox Series X|S.

The Blood of Dawnwalker - GAMEPLAY REVEAL TRAILER

- https://www.youtube.com/watch?v=BooGSMc3aMs -

Catturato dalla build pre-beta per PC, il video riflette lo stato attuale del gioco alla data odierna, senza alcun intervento di post-produzione successivo alla registrazione. Il video non rappresenta il livello di qualità e pulizia finale del gioco, ma Rebel Wolves intende evidenziare come manterrà sempre una comunicazione trasparente e onesta che presenta il gioco nel suo ambiente di produzione più recente. Questo per offrire ai giocatori una chiara comprensione di come il progetto si evolverà nel tempo

Vale Sangora

Immergiti nel mondo avvincente di The Blood of Dawnwalker, dove l'esplorazione e le scelte del giocatore plasmeranno l'intera avventura di Coen. Svelata durante l'evento del solstizio d'estate, Vale Sangora è il cuore di questa narrazione coinvolgente che offre ai giocatori la libertà di attraversare i suoi paesaggi, da paludi a montagne imponenti, da rovine abbandonate a grotte oscure con gli orrori che vi si celano. Scopri Svartrau, la più grande città della regione, dove il contrasto tra giorno e notte è evidente: la vivace vita medievale maschera l'influenza di un regime vampiresco diurno, mentre i tetti illuminati dalla luna rivelano segreti nascosti dopo il tramonto, con gli abitanti che reagiscono alle scelte e al comportamento del giocatore.

Dualismo di Coen e combattimento

In qualità di Dawnwalker, Coen non è né completamente umano né completamente vampiro. Di giorno, può impugnare sia una spada che usare alcune rune magiche, sotto forma di cicatrici insanguinate incise sulla sua pelle. Tuttavia, di notte, Coen abbraccia i suoi istinti soprannaturali e sblocca un nuovo set di poteri. Le sue abilità notturne includono artigli vampirici davvero letali e la Shadowstep, un'abilità che gli consente di spostarsi rapidamente sui tetti. The Blood of Dawnwalker usa un sistema di combattimento direzionale progettato per offrire un'intensità cinematografica e una sfida tattica in ogni confronto. I giocatori dovranno studiare i movimenti dei nemici, bloccarne gli attacchi con precisione e sfruttare i contrattacchi con tempismo per eseguire eliminazioni strategiche e perfette.

La natura vampiresca

In qualità di Dawnwalker, Coen è alle prese con la sua implacabile sete di sangue che si intensifica ovviamente di notte. Accompagnati da indicazioni visive durante la propria avventura, i giocatori potranno aiutare Coen a soddisfare la sua sete in diversi modi, bevendo il sangue degli avversari sconfitti, tra cui vampiri, innocenti abitanti dei villaggi o animali, oppure usando alcune speciali fiale di sangue. Se non viene soddisfatta, questa brama non solo indebolisce le abilità e la vitalità di Coen, ma, nei momenti critici, potrebbe fargli perdere il controllo e causare involontariamente la morte di un importante personaggio della storia.

Molto altro deve ancora venire

Rebel Wolves ha intenzione di svelare presto molti altri dettagli su The Blood of Dawnwalker, perciò continua a seguirci! Guarda il video ufficiale del gameplay, ora disponibile su YouTube. La registrazione completa dell'evento, presentato in origine su Twitch, a breve sarà disponibile in 4K. Tutti i giocatori avranno quindi un'altra possibilità di ascoltare l'ultimo brano della colonna sonora ufficiale del gioco, intitolato "Battle of Retribution", composto da Nikola Kolodziejczyk. Ulteriore risorse per la stampa sono disponibili nel pacchetto per i media ufficiale.

The Blood of Dawnwalker è stato sviluppato sfruttando l'Unreal Engine 5 ed è pubblicato da Bandai Namco Entertainment. Il gioco sarà disponibile nel 2026 per PC, PlayStation5 e Xbox Series X|S