THE CREW MOTORFEST - SVELATI GAMEPLAY E LA DATA DI USCITA

UBISOFT SVELA IL GAMEPLAY E LA DATA DI USCITA DI THE CREW MOTORFEST DURANTE UBISOFT FORWARD LIVE







Scopri la Nuovissima Funzione Playlist e Registrati Subito per la Closed Beta di Luglio

Ubisoft ha annunciato che The Crew Motorfest sarà disponibile in tutto il mondo il 14 settembre 2023 ed è ora disponibile per la prenotazione. Il gioco sarà disponibile su PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X|S e Xbox One, oltre che su Windows PC tramite Epic Games Store e Ubisoft Store. I giocatori possono anche ottenere il gioco con tre giorni di anticipo preordinando la Gold o la Ultimate Edition: questo Premium Early Access è anche incluso nell'abbonamento Ubisoft+ su PC tramite Ubisoft Connect, Xbox e Amazon Luna.

The Crew Motorfest è ambientato in uno dei luoghi più mozzafiato e vivaci della Terra: l'isola di O'ahu, nell'arcipelago delle Hawaii. Questo parco giochi consentirà di guidare per le strade cittadine di Honolulu, lungo pendii vulcanici, in profonde e lussureggianti foreste pluviali, lungo strade di montagna o semplicemente di rilassarsi su una splendida spiaggia assolata. Da solo o con la tua squadra, potrai esplorare l'intera isola al volante di centinaia di veicoli leggendari, in questo festival unico nel suo genere.

Al centro dell'esperienza del Motorfest, scoprirai le Playlist: una selezione di campagne a tema che offrono esperienze di cultura automobilistica uniche ed emozionanti. Ogni Playlist è stata accuratamente progettata per immergere i giocatori in un diverso universo culturale automobilistico attraverso una serie di gare, eventi a tema e sfide su misura. Conquista il mondo selvaggio delle muscle car americane, lascia il segno in una corsa notturna ispirata al Giappone o dimostra di poter vincere una gara senza GPS né guida assistita al volante di leggendari classici del passato. Al lancio saranno disponibili più di una dozzina di playlist, con altri temi che spaziano dalla padronanza di supercar elettriche all'avanguardia - una categoria di veicoli nuova di zecca - all'esplorazione degli universi dei marchi e dei creatori di auto più prestigiosi.

Con più di 610 veicoli al lancio, potrai scegliere e personalizzare le auto da uno dai più diversi modelli di sempre, sia del passato che del futuro. Tra questi c'è la Lamborghini Revuelto, la prima supersportiva ibrida plug-in V12 del marchio italiano, rivelata oggi come auto di copertina di The Crew Motorfest. Potrai presto provare il brivido di guidare questa supersportiva ibrida a tutta velocità sotto il cielo delle Hawaii.

Giocando a The Crew 2 potrai anche importare gratuitamente la tua collezione di veicoli grazie alla funzione Collection Import, annunciata di recente. Maggiori informazioni su questo aspetto saranno condivise nel corso del mese, durante un'apposita vetrina digitale estiva.

Durante lo sviluppo di The Crew Motorfest, il team di Ubisoft Ivory Tower ha beneficiato del prezioso feedback di migliaia di membri della community attraverso l'Insider Program, con l'obiettivo di creare l'esperienza più emozionante e coinvolgente per i giocatori. Anche se l'Insider Program è terminato, i giocatori potranno presto avere un assaggio dell'azione con una Closed Beta che si svolgerà dal 21 al 23 luglio su PC, PS5 e Xbox Series X. Tutti i giocatori potranno condividere la loro esperienza online attraverso questa fase live completamente trasmessa in streaming e possono registrarsi ora: [https://thecrewgame.com/closed-beta]

