Grande Fratello Vip, tensioni e colpi di scena nella puntata del 22 aprile

Home / Social News / Grande Fratello Vip, tensioni e colpi di scena nella puntata del 22 aprile

Antonella Elia è finalista del Grande Fratello Vip e la sua nomina scatena tensioni con Paola Caruso. Nella puntata del 22 aprile arrivano confronti accesi, prove inedite e nuovi intrecci tra i concorrenti.

Grande Fratello Vip, tensioni e colpi di scena nella puntata del 22 aprile

Nuovo appuntamento in prima serata con il Grande Fratello Vip, mercoledì 22 aprile, tra sviluppi decisivi e dinamiche sempre più tese nella Casa. La conduzione resta affidata a Ilary Blasi, affiancata in studio da Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. La proclamazione di Antonella Elia come prima finalista ha innescato una reazione durissima da parte di Paola Caruso, che non ha nascosto la propria rabbia. Le due saranno protagoniste di un confronto diretto, atteso dopo giorni di accuse e tensioni crescenti. Spazio anche a Francesca Manzini, al centro delle discussioni per una coreografia che ha diviso i coinquilini. Alcuni ne apprezzano l’energia, altri criticano atteggiamenti e scelte artistiche. Dopo le scintille notturne con Alessandra Mussolini, per lei arriva il momento di chiarire. Proprio Alessandra Mussolini si muove tra i concorrenti in un ruolo insolito, cercando di influenzare i rapporti sentimentali nella Casa. I suoi interventi hanno agitato gli equilibri tra Raul Dumitras, Lucia Ilardo e Renato Biancardi, fino a generare nuove tensioni. Con Renato, in particolare, lo scontro resta aperto, mentre è atteso anche un intervento della madre Nuccia. Non mancano le dinamiche legate a Raimondo Todaro, al centro dell’attenzione di più concorrenti. Alcune inquiline, tra cui Alessandra Mussolini, Adriana Volpe e Antonella Elia, studiano una strategia per mettere alla prova il legame con Francesca. Intanto il pubblico è chiamato a decidere con il televoto: in palio l’immunità per una concorrente e la nomination per un’altra. Il risultato porterà anche una sorpresa inattesa per una tra Alessandra Mussolini, Adriana Volpe e Paola Caruso.

Notizie correlate

Grande Fratello Vip, puntata del 30 marzo tra sorprese, tensioni e un ritiro improvviso Il Grande Fratello Vip torna il 30 marzo con una puntata speciale spostata per la partita dell’Italia e segnata da tensioni, un ritiro improvviso e nuove dinamiche tra i concorrenti.

Grande Fratello: eliminazioni e tensioni nella puntata del 17 marzo 2025