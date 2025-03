Grande Fratello: eliminazioni e tensioni nella puntata del 17 marzo 2025

Nella quarantesima puntata del Grande Fratello, andata in onda lunedì 17 marzo 2025, si sono verificati eventi significativi che hanno influenzato le dinamiche della Casa.

Eliminazioni e rientri inaspettati

Il televoto settimanale vedeva in nomination Helena Prestes, Shaila Gatta, Chiara Cainelli, Mariavittoria Minghetti e Javier Martinez. Il pubblico ha deciso per l'eliminazione di Javier Martinez. Ma grazie a un bonus precedentemente ottenuto, Javier ha potuto rientrare immediatamente in gioco, sorprendendo gli altri concorrenti.

Successivamente, è stato indetto un televoto flash. Una catena di salvataggi ha portato Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi a sfidarsi per l'eliminazione. I due hanno scelto di coinvolgere Chiara Cainelli nel televoto. Il pubblico ha deciso di eliminare definitivamente Tommaso Franchi.

Confronti accesi e sorprese familiari

La serata è stata caratterizzata da confronti intensi. Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi hanno discusso a causa della gelosia di Tommaso per un bagno in vasca tra Mariavittoria e Zeudi Di Palma. Mariavittoria ha espresso il suo disagio per l'atteggiamento possessivo di Tommaso.

Un altro momento di tensione ha coinvolto Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Il loro tentativo di chiarimento si è trasformato in un acceso scontro, evidenziando l'impossibilità di ristabilire un rapporto sereno.

La puntata ha offerto anche momenti emozionanti. Tommaso Franchi ha ricevuto la visita a sorpresa del padre Giacomo, che lo ha incoraggiato a vivere l'esperienza con maggiore leggerezza. Jessica Morlacchi ha potuto riabbracciare i nipoti e la madre, vivendo momenti di grande commozione.

Nomination e prossime eliminazioni

Le nomination hanno decretato i concorrenti a rischio eliminazione per la prossima puntata. Il pubblico è chiamato a salvare uno tra Helena Prestes, Giglio e Chiara Cainelli. Il meno votato sarà eliminato nella semifinale del 24 marzo 2025.

La finale si avvicina e le dinamiche nella Casa si fanno sempre più intense, promettendo colpi di scena nelle prossime puntate.

Grande Fratello: stasera doppia eliminazione e sorprese per i concorrenti

Alfonso Signorini e il televoto truccato: Regole e controlli rigorosi al Grande Fratello

Codacons denuncia presunte irregolarità nel televoto del Grande Fratello