Berrettini fuori subito a Madrid, Prizmic vince in due set al primo turno

Matteo Berrettini esce subito dal Masters 1000 di Madrid battuto da Dino Prizmic per un calo fisico evidente. Il romano cede in due set al croato arrivato dalle qualificazioni dopo un match durato un’ora e 39 minuti.

Si ferma all’esordio il cammino di Matteo Berrettini nel Masters 1000 di Madrid. Il tennista romano è stato eliminato al primo turno dal croato Dino Prizmic, che si è imposto in due set con il punteggio di 6-3 6-4.

La sfida, giocata mercoledì 22 aprile nella capitale spagnola, è durata un’ora e 39 minuti. Berrettini, numero 92 del ranking Atp, ha faticato fin dalle prime battute contro un avversario più brillante e continuo. Prizmic, numero 87 del mondo, arrivava dalle qualificazioni.

Il match si è messo subito in salita per l’azzurro, apparso in difficoltà soprattutto sul piano atletico. Il croato ha gestito meglio gli scambi e ha mantenuto il controllo dell’incontro, chiudendo senza concedere margini per una rimonta.

Per Berrettini arriva così un’uscita immediata dal torneo madrileno, in una giornata da dimenticare. Ora il tennista italiano dovrà recuperare energie e condizione in vista degli Internazionali d’Italia, appuntamento particolarmente sentito dal pubblico e dallo stesso giocatore.