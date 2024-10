WTA Jiujiang - Martina Trevisan vince al primo turno: batte Zheng in due set

Martina Trevisan avanza al secondo turno del torneo WTA di Jiujiang in Cina grazie a una convincente vittoria sulla tennista cinese Wushuang Zheng, in meno di novanta minuti di gioco. Trevisan, attualmente n. 136 del ranking mondiale, si è imposta sulla Zheng, n. 352 della classifica, con un punteggio netto di 6-1, 6-2, confermando una chiara superiorità tecnica e tattica. La prestazione dell’italiana è stata caratterizzata da una serie di break decisivi in entrambi i set, capitalizzati grazie a una risposta solida e una buona gestione dei momenti chiave.

Nel primo set, Trevisan ha dominato conquistando un vantaggio iniziale con un break e consolidando ulteriormente il suo gioco. Zheng ha tentato di rispondere e ha persino avuto un'opportunità di controbreak, ma l'italiana ha difeso con sicurezza il proprio turno di servizio e ha allungato ulteriormente con un game da 22 punti, chiudendo infine il primo set senza difficoltà .

Anche il secondo set ha visto Trevisan partire forte con un altro break, confermando la propria solidità . Zheng ha cercato di aumentare la pressione, riuscendo a mettere in difficoltà la Trevisan soltanto in un singolo game, ma senza ottenere risultati. Trevisan ha respinto i tentativi di recupero dell’avversaria, mantenendo il controllo e concludendo rapidamente l'incontro.

Nel frattempo, per l'Italia si registra una sconfitta: Lucia Bronzetti, n. 77 del ranking WTA, è stata eliminata al primo turno dalla thailandese Mananchaya Sawangkaew (n. 147). La partita, più equilibrata e durata due ore e venti minuti, ha visto Bronzetti arrendersi in tre set con il punteggio di 6-4, 4-6, 6-2, in un match che ha evidenziato una maggiore resistenza e concretezza della Sawangkaew nei momenti decisivi.

Questa vittoria segna un positivo inizio di torneo per Trevisan, che mira a guadagnare punti importanti per risalire nella classifica WTA, mentre il percorso di Bronzetti si interrompe qui. La prossima avversaria di Trevisan sarà una delle altre protagoniste del torneo, mentre il cammino di Sawangkaew continua nel tabellone principale.