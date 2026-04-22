Elettra Lamborghini pentita dopo Belve, confessa il burnout e le notti insonni dopo l'intervista

Elettra Lamborghini si dice pentita dopo l’intervista a Belve per via del burnout che sta vivendo e racconta di aver accettato la partecipazione in un momento di forte stress, rivelando notti insonni e un disagio che non si aspettava

Dopo la puntata di Belve andata in onda martedì, Elettra Lamborghini è tornata sui social con parole molto dure verso se stessa. La cantante ha raccontato di essersi esposta in televisione in un periodo personale complicato, segnato da stanchezza mentale e pressione accumulata.

Nel suo sfogo pubblicato su Instagram, l’artista ha ammesso senza esitazioni di aver sbagliato a dire sì all’intervista. Ha spiegato di sentirsi vicino all’esaurimento e di aver affrontato il confronto televisivo senza le energie necessarie per reggere un dialogo così diretto.

Il problema, chiarisce, non riguarda le domande ricevute, ma il momento scelto per partecipare. Elettra racconta di essere arrivata all’appuntamento già provata, una condizione che ha reso tutto più difficile da gestire e da sostenere davanti alle telecamere.

Le conseguenze si sono fatte sentire subito dopo la messa in onda. La cantante ha riferito di aver trascorso diverse notti senza dormire, segno di un malessere che si è accentuato proprio nei giorni successivi all’intervista.

Descrivendo l’esperienza come “troppo”, Elettra Lamborghini ha riconosciuto di aver sottovalutato il proprio stato psicofisico. Ha anche spiegato di aver tratto una lezione precisa da quanto accaduto: evitare situazioni così impegnative quando si è già sotto pressione.

Nel suo racconto emerge anche un dettaglio precedente alla messa in onda. La cantante ha ricordato che inizialmente aveva esitato a firmare la liberatoria per la trasmissione. Oggi interpreta quella scelta come un segnale istintivo, una forma di autodifesa che, col senno di poi, avrebbe dovuto ascoltare.