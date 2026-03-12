Elettra Lamborghini registra il marchio Festini bilaterali dopo le notti insonni di Sanremo

Elettra Lamborghini trasforma una notte insonne al Festival di Sanremo in un’idea commerciale. Dopo le proteste per il rumore dei locali vicino all’hotel, la cantante ha registrato il marchio “Festini bilaterali”, pronto a diventare un brand tra musica, moda ed eventi.

Le notti movimentate del Festival di Sanremo si sono trasformate in un’idea imprenditoriale per Elettra Lamborghini. La cantante, che durante la settimana della kermesse aveva più volte raccontato sui social il frastuono dei locali vicini al suo albergo, ha deciso di registrare ufficialmente il marchio verbale “Festini bilaterali”. L’espressione, usata ironicamente per descrivere le feste notturne che le impedivano di dormire, potrebbe ora diventare un vero brand.

L’iniziativa è arrivata pochi giorni dopo la chiusura del festival, dove la cantante si è classificata al 26° posto su 30 con il brano “Voilà”. Dopo aver raccontato online le sue notti insonni, Lamborghini si è rivolta all’Ufficio italiano brevetti e marchi per depositare il nome che aveva fatto sorridere il pubblico durante la settimana sanremese.

Leggi anche: Elettra Lamborghini a Sanremo tra notti insonni e scelta di rinunciare al sesso

Il marchio “Festini bilaterali” è stato registrato per una lunga lista di prodotti e servizi. Tra questi compaiono cosmetici, capi di abbigliamento, musica digitale, dispositivi elettronici e attività legate all’intrattenimento, compresa l’organizzazione di eventi e feste. Un progetto che punta a trasformare una battuta nata sui social in un’operazione di marketing.

Durante i giorni del festival, la cantante aveva pubblicato diversi video per raccontare il continuo via vai notturno della Riviera ligure. In una delle notti più rumorose aveva deciso di lasciare la città e spostarsi a Montecarlo, sperando di trovare un po’ di silenzio. Il tentativo, raccontato con tono scherzoso, non aveva però cambiato molto la situazione.

La registrazione del marchio è stata seguita dallo studio Mondial Marchi, lo stesso che in passato aveva assistito la cantante nella tutela del suo nome. Una vicenda che aveva portato anche a uno scontro con Automobili Lamborghini: il 16 aprile 2024 la Commissione dei Ricorsi dell’Ufficio italiano brevetti e marchi aveva riconosciuto la legittimità dell’uso del nome Elettra Lamborghini nello spettacolo e nella moda.

Ora quella frase nata tra battute e lamentele potrebbe diventare un nuovo capitolo commerciale per la cantante. Dalle fragranze ai podcast, fino a possibili eventi a tema, il marchio “Festini bilaterali” apre la strada a una linea di prodotti e iniziative legate al suo universo mediatico.