Elettra Lamborghini torna a Belve dopo il caso dell'intervista bloccata

Elettra Lamborghini torna a Belve dopo il rifiuto del 2022 dovuto alla mancata firma della liberatoria e registra una nuova intervista nei prossimi giorni, riaprendo un confronto rimasto in sospeso da quattro anni

Elettra Lamborghini è pronta a rimettersi davanti alle domande di Francesca Fagnani nello studio di Belve. A distanza di quattro anni dalla puntata mai trasmessa, la cantante bolognese ha accettato di registrare una nuova intervista che, secondo le anticipazioni, dovrebbe andare in porto senza intoppi.

Il precedente risale al 2022, quando Lamborghini partecipò al programma di Rai 2 ma l’incontro non arrivò mai in onda. Dopo la registrazione, l’artista decise di non firmare la liberatoria necessaria alla trasmissione, bloccando di fatto la puntata.

Leggi anche: Canzonissima torna su Rai1 con Elettra Lamborghini nel cast

Alla base della scelta, la richiesta di visionare il materiale prima della messa in onda, condizione che la produzione non accolse. La cantante spiegò in seguito di non conoscere a fondo il format e di non aver compreso fino in fondo il tipo di intervista proposta.

Dalla parte opposta, Francesca Fagnani chiarì la posizione della redazione, sottolineando che non era possibile fornire in anticipo le domande né consentire la revisione della puntata, prassi mantenuta con tutti gli ospiti per garantire coerenza editoriale.

Ora la situazione cambia. Dopo le recenti apparizioni televisive, tra cui il Festival di Sanremo e altri impegni sul piccolo schermo, Lamborghini avrebbe accettato di tornare nel programma. La registrazione, secondo le indiscrezioni, è fissata nei prossimi giorni e segna un nuovo tentativo di chiudere una vicenda rimasta aperta.

Resta da vedere se questa volta l’intervista riuscirà ad arrivare fino alla messa in onda e se verranno affrontati anche i retroscena di quanto accaduto in passato.