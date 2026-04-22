Camila Giorgi annuncia il ritorno nel circuito Wta nel 2027 dopo la pausa
Camila Giorgi annuncia il ritorno nel circuito Wta nel 2027 dopo la pausa per la maternità. L’ex numero 26 del mondo ha risposto a una fan su Instagram, confermando i piani dopo l’ultima partita giocata nel maggio 2024.
Camila Giorgi ha deciso di rimettere piede nel tennis professionistico. L’ex numero 26 del ranking mondiale ha rivelato sui social l’intenzione di tornare a disputare tornei del circuito Wta nel 2027, rispondendo direttamente a una domanda di una tifosa su Instagram.
La tennista marchigiana non scende in campo in una gara ufficiale dal maggio 2024. Nelle ultime settimane aveva già fatto parlare di sé per un annuncio personale, spiegando di essere in attesa del suo primo figlio insieme all’ex giocatore e allenatore argentino Andrea Pasutti.
Nel corso della sua carriera, Giorgi ha conquistato quattro titoli nel circuito maggiore. Tra questi spicca il successo più prestigioso, il Wta 1000 di Montreal nel 2021, risultato che le ha permesso di raggiungere il miglior ranking della sua carriera.
Dopo la pausa legata alla maternità, la giocatrice italiana ha quindi già fissato un obiettivo chiaro per il futuro, indicando il 2027 come anno del rientro nelle competizioni ufficiali.
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