Elodie annuncia una pausa: stop ai concerti, ritorno previsto nel 2027

Elodie ha annunciato uno stop dai concerti e dai tour, rivelando al pubblico la decisione di prendersi un anno sabbatico dopo l’ultima tappa romana del suo show.

“Mi fermo, torno nel 2027”, ha dichiarato sul palco, ringraziando i fan per l’affetto ricevuto durante questa tournée. “Grazie di cuore, è stato un tour bellissimo. Mi avete dato tanto amore”.

Leggi anche Elodie a Propaganda Live: le sue parole su politica, leadership e libertà artistica

La cantante ha spiegato di avere già nella mente le idee per il prossimo progetto: “Adesso mi fermo per un po’, ma ho già tutto in testa. Ho già in mente il nuovo show, il nuovo palco. Non vedo l’ora di tornare da voi”.

L’artista ha poi confermato che il suo ritorno è fissato per il 2027, segnando così una pausa significativa ma ricca di aspettative per il futuro.