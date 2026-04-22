Buffon sulla crisi Italia e il terzo Mondiale mancato tra analisi e ricordi del 2006

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Gianluigi Buffon commenta la terza mancata qualificazione dell’Italia ai Mondiali e indica le cause del declino, parlando anche dell’episodio tra Zidane e Materazzi nel 2006 con un ricordo diretto dalla finale.

Buffon sulla crisi Italia e il terzo Mondiale mancato tra analisi e ricordi del 2006

Gianluigi Buffon torna a parlare della Nazionale e lo fa senza nascondere l’amarezza per la terza esclusione consecutiva dai Mondiali. In un’intervista, l’ex portiere azzurro definisce l’evento come una ferita profonda, qualcosa che anni fa avrebbe ritenuto impensabile, al limite dell’assurdo. Guardando indietro, Buffon ammette che nessuno avrebbe potuto immaginare una simile sequenza negativa. Dodici anni fa, racconta, l’idea di un’Italia fuori da tre edizioni consecutive sarebbe sembrata irreale. Oggi invece è un dato di fatto che impone riflessioni e interventi concreti. Secondo l’ex numero uno, il primo fattore da considerare è la crescita globale del calcio. La competitività internazionale è aumentata e il livello medio si è alzato, rendendo ogni partita più difficile. A questo si aggiunge la perdita di quel vantaggio tattico che per anni aveva caratterizzato le squadre italiane. Buffon sottolinea poi un altro elemento decisivo: la mancanza di giocatori capaci di accendere la fantasia. L’Italia continua a produrre atleti di qualità, ma oggi non dispone di profili creativi come Roberto Baggio, Alessandro Del Piero o Francesco Totti, calciatori che in passato facevano la differenza nei momenti chiave. Nel corso dell’intervista, l’ex portiere ha ricordato anche uno degli episodi più iconici della sua carriera: la finale del Mondiale 2006 tra Italia e Francia. Dalla sua posizione in campo, racconta di aver percepito chiaramente il rumore del colpo quando Zinedine Zidane colpì Marco Materazzi con una testata. Buffon spiega di essere stato tra i pochi ad accorgersi subito dell’accaduto. L’arbitro e il guardalinee non avevano visto nulla, così fu lui a intervenire per richiamare la loro attenzione. Mentre Materazzi era a terra e Zidane immobile, il portiere cercava di far fermare il gioco. Il ricordo resta carico di emozioni contrastanti. Da una parte la consapevolezza della gravità del gesto, dall’altra il dispiacere per la fine amara della carriera di un campione come Zidane, alla sua ultima partita. Un epilogo inatteso per uno dei giocatori più eleganti della storia del calcio. Con tono più leggero, Buffon scherza anche sull’episodio, attribuendosi ironicamente una parte di responsabilità per quanto accaduto dopo una sua parata decisiva, seguita prima dal colpo di testa e poi dalla famosa espulsione del fuoriclasse francese.

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