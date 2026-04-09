Pamela Genini, indagini sulla tomba violata tra analisi scientifiche e segnali sospetti

Pamela Genini è stata uccisa a Milano e la sua tomba violata a Strozza per motivi ancora ignoti, mentre emergono tracce e segnali sospetti come candele lasciate nelle notti successive vicino al sepolcro.

Proseguono le indagini sul caso di Pamela Genini, la 29enne uccisa a Milano e successivamente profanata nel cimitero di Strozza. Gli inquirenti stanno concentrando l’attenzione su ogni elemento utile per chiarire cosa sia accaduto dopo la sepoltura e risalire all’autore del gesto.

Al centro dell’inchiesta ci sono gli accertamenti condotti dal Labanof di Milano, laboratorio specializzato in scienze forensi. Le analisi riguardano campioni prelevati dal feretro e dalla salma, tra cui tracce biologiche, Dna, pollini e residui metallici, tutti elementi che potrebbero fornire indicazioni precise sulle modalità della profanazione.

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A coordinare il lavoro è l’anatomopatologa Cristina Cattaneo, affiancata dal medico legale Matteo Marchesi e dall’antropologo Marco Cummaudo, incaricati dalla procura. Presente anche il consulente della famiglia, Antonello Cirnelli. I reperti restano sotto sequestro mentre gli specialisti cercano collegamenti utili a identificare chi ha manomesso la tomba.

Un ulteriore elemento su cui si stanno concentrando gli investigatori riguarda la comparsa di candele lasciate sulla tomba nelle notti successive alla profanazione. Un gesto che potrebbe essere legato all’autore o a qualcuno a conoscenza dei fatti, e che ha spinto i Carabinieri a intensificare i controlli nell’area.

I militari della compagnia di Zogno, insieme al Nucleo Investigativo, stanno raccogliendo informazioni, verificando comportamenti anomali e incrociando i dati disponibili. Le risposte attese dagli esami scientifici potrebbero fornire elementi decisivi per ricostruire la dinamica dei fatti e individuare un responsabile.