Donnarumma chiama l'Italia alla riscossa, dal Mondiale mancato al sogno Olimpiadi 2028

Gianluigi Donnarumma si presenta a Coverciano con il peso della fascia da capitano e con la voglia di ricostruire dopo la delusione per la mancata qualificazione ai Mondiali. Il portiere della Nazionale, intervenuto dal ritiro azzurro in vista delle amichevoli contro Lussemburgo e Grecia, ha raccontato di aver contattato personalmente Silvio Baldini per mettersi a disposizione del gruppo.

Il numero uno del Manchester City ha spiegato di aver sentito il dovere di farsi avanti dopo il cambio alla guida tecnica. «Da capitano mi sembrava giusto chiamare Baldini e dirgli che ero disponibile», ha raccontato. Donnarumma ha aggiunto che anche gli altri compagni avrebbero risposto con entusiasmo alla convocazione, perché il desiderio comune resta quello di riportare la Nazionale ai livelli che le competono.

Il portiere azzurro ha parlato anche della scelta del commissario tecnico ad interim di affidarsi a molti giovani. Donnarumma ha spiegato di voler essere un punto di riferimento per i nuovi convocati, convinto che diversi ragazzi presenti in ritiro possano diventare importanti anche per il futuro della Nazionale maggiore.

La ferita per l’assenza dell’Italia al prossimo Mondiale resta però aperta. Donnarumma non ha nascosto l’amarezza definendo l’eliminazione «una mazzata incredibile». Per il terzo Mondiale consecutivo gli azzurri resteranno fuori dalla competizione e il capitano ha ammesso che seguirà poco il torneo. Tiferà per i compagni di club impegnati con le rispettive nazionali, ma ha spiegato di voler staccare mentalmente per qualche settimana.

Sul possibile arrivo di un ct straniero, Donnarumma non ha chiuso alcuna porta. Il portiere ha sottolineato che la scelta non spetta ai giocatori, ma ha precisato che per lui conterà soprattutto l’impegno di chi guiderà l’Italia in futuro.

Durante l’incontro con i giornalisti si è parlato anche delle Olimpiadi di Los Angeles 2028. Donnarumma ha aperto concretamente all’ipotesi di partecipare con l’Italia olimpica, nel caso in cui gli azzurri riuscissero a qualificarsi. Il capitano ha ribadito di essere disposto a fare qualsiasi cosa per la maglia azzurra e che un’eventuale chiamata sarebbe motivo di orgoglio.