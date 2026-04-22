Anche stasera tutto è possibile torna su Rai 2 con una puntata speciale il meglio dello show di De Martino

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Stefano De Martino torna su Rai 2 con una puntata speciale di Anche stasera tutto è possibile per celebrare i momenti più divertenti dell’ultima stagione appena conclusa, con ospiti storici e sketch riusciti.

Anche stasera tutto è possibile torna su Rai 2 con una puntata speciale il meglio dello show di De Martino

Stefano De Martino guida una nuova serata su Rai 2 mercoledì 22 aprile alle 21.20 con una puntata speciale di Anche stasera tutto è possibile, dedicata ai momenti più riusciti dell’ultima edizione appena terminata. L’appuntamento raccoglie sketch, giochi e situazioni che hanno segnato la stagione, offrendo al pubblico una selezione dei passaggi più divertenti andati in onda nelle settimane precedenti. Una sorta di riepilogo pensato per chi vuole rivivere le gag più riuscite del programma. Nel corso della serata tornano volti noti dello show, tra cui Francesco Paolantoni, Giovanni Esposito, Herbert Ballerina, Biagio Izzo e Peppe Iodice, protagonisti di molte delle esibizioni più apprezzate dal pubblico. Il programma, realizzato dalla Direzione Intrattenimento Prime Time insieme a Endemol Shine Italy, si basa sul format internazionale “Anything goes”. Alla scrittura collaborano, oltre allo stesso De Martino, autori come Stefano Santucci, Riccardo Cassini e altri professionisti del team creativo. La regia è affidata a Sergio Colabona, che ha curato anche l’impostazione delle puntate della stagione appena conclusa.

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