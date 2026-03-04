Stasera tutto è possibile torna su Rai 2 con Stefano De Martino

Stefano De Martino riporta in tv Stasera tutto è possibile su Rai 2 con una nuova stagione del comedy show. Il programma riparte dall’Auditorium Rai di Napoli con ospiti, giochi storici e imitazioni nella prima puntata in onda stasera.

Riparte questa sera alle 21.20 su Rai 2 Stasera tutto è possibile, il comedy show guidato da Stefano De Martino. Il programma torna con una nuova stagione e sette appuntamenti settimanali registrati all’Auditorium Rai di Napoli, dove comici, attori e ospiti del mondo dello spettacolo si mettono alla prova tra giochi e improvvisazioni.

Il gruppo fisso dello show resta quello delle ultime edizioni. In studio ci saranno ancora Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina e Giovanni Esposito, mentre Biagio Izzo comparirà in alcune puntate. Le imitazioni continueranno ad avere spazio grazie a Vincenzo De Lucia e, tra le novità, arriva Claudio Lauretta, che debutta nella prima serata con la parodia di Gerry Scotti.

Ogni puntata sarà costruita attorno a un tema diverso. L’esordio della nuova stagione è dedicato a “Step Back”. In studio, per il primo appuntamento, arriveranno anche Lorella Cuccarini, Peppe Iodice, Brenda Lodigiani e Mariasole Pollio, pronti a partecipare alle prove del programma insieme al cast.

Tra i momenti più attesi resta la Stanza inclinata, il gioco simbolo dello show con il pavimento inclinato di 22,5 gradi che mette in difficoltà gli ospiti tra equilibrio precario e sketch improvvisati. Non mancheranno poi altri giochi ormai diventati classici, come Rubagallina, Segui il labiale e Rumori di mimo.

Anche nella nuova stagione restano in studio il dj Claudio Cannizzaro, che accompagna musicalmente le prove, e il Panda, mascotte ormai inseparabile del programma.