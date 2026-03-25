Stefano De Martino apre al ritorno di Stasera tutto è possibile dopo i record di ascolti

Stefano De Martino chiude le registrazioni di Stasera tutto è possibile e lascia aperta la porta al ritorno grazie a una battuta durante il brindisi finale. Il conduttore rilancia il futuro del programma dopo una stagione da record.

Stefano De Martino ha festeggiato la fine delle registrazioni di Stasera tutto è possibile insieme al cast, in un clima leggero ma carico di soddisfazione per una stagione che ha superato ogni aspettativa sul fronte degli ascolti.

Durante il brindisi, il conduttore ha scelto di non parlare di addio. «Non diciamo che è l’ultima edizione, altrimenti finiamo per tornare», ha detto rivolgendosi alla squadra. Una frase che suona come un segnale preciso, mentre il programma continua a macinare risultati solidi.

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Nel corso della serata non sono mancati i toni ironici. De Martino ha scherzato sul successo ottenuto, definendo questa stagione «senza neanche un’interrogazione parlamentare», alludendo con sarcasmo alle polemiche che spesso coinvolgono i volti del servizio pubblico.

Spazio anche a un siparietto con Herbert Ballerina, che ha ricordato le voci di un possibile addio del conduttore. Il riferimento è stato trasformato in una gag collettiva, stemperando ogni tensione tra risate e applausi.

Solo un anno fa l’uscita di De Martino dal programma sembrava vicina. Poi la scelta di restare, sostenuta dalla produzione e dal gruppo di lavoro, ha cambiato tutto. I numeri della nuova stagione hanno confermato il programma come uno dei punti fermi del palinsesto di Rai2.

Le puntate continueranno ad andare in onda ogni mercoledì fino al 27 aprile, mentre il conduttore guarda già ai prossimi impegni. Sullo sfondo resta l’obiettivo di Sanremo 2027, ma il legame con la squadra di STEP, rafforzato anche da questo “patto della torta”, appare tutt’altro che chiuso.