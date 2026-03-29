Paolo Conticini tra vita privata e carriera, il rapporto con Giada e il sogno di un ruolo diverso

Paolo Conticini racconta il suo lato privato e il legame con la moglie Giada nato grazie al sostegno reciproco. L’attore confida abitudini quotidiane, superstizioni e un desiderio professionale ancora irrealizzato.

Paolo Conticini ha mostrato un volto poco noto durante l’intervista andata in onda il 29 marzo nel programma Da noi… a ruota libera. Ospite di Francesca Fialdini, l’attore ha raccontato abitudini intime e ricordi personali, partendo da un oggetto a cui è profondamente legato: un orsacchiotto chiamato Gigi, ricevuto dai genitori e ancora oggi presente sul suo comodino.

Quel peluche, ha spiegato, lo accompagna da sempre e rappresenta una parte importante della sua storia. Non è solo un ricordo d’infanzia, ma un simbolo che conserva emozioni e momenti della sua vita, tanto da considerarlo una sorta di custode silenzioso dei suoi segreti.

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Il discorso si è poi spostato sul rapporto con la moglie Giada Parra, figura centrale nella sua vita personale e professionale. Conticini ha raccontato come il loro legame sia stato determinante anche nelle scelte artistiche più impegnative, come la partecipazione al musical “Tootsie”, affrontata con il suo sostegno nei momenti di maggiore incertezza.

Nonostante la lunga carriera e il consenso del pubblico, l’attore mantiene un approccio semplice al lavoro. Predilige i ruoli comici e evita di prendersi troppo sul serio, ricordando che il giudizio decisivo resta sempre quello degli spettatori. Allo stesso tempo, ha ammesso di voler sperimentare qualcosa di diverso, dichiarando il desiderio di interpretare un personaggio negativo, mai affrontato finora.

Durante la trasmissione, Conticini ha commentato anche la recente puntata di Canzonissima, indicando la sua preferenza per Fausto Leali e la sua interpretazione di “Almeno tu nell’universo”, scelta che riflette il suo lato romantico.

Infine, spazio alle abitudini quotidiane e ai piccoli rituali. L’attore ha raccontato di avere una forte attenzione per l’ordine, organizzando gli abiti per colore, e di seguire una dieta molto semplice quando mangia fuori, scegliendo quasi sempre riso in bianco e pollo alla griglia. Sul lavoro, invece, non rinuncia a un gesto scaramantico: indossare sempre qualcosa di rosso prima di entrare in scena.