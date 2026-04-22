Daniela Martani ricoverata a Roma dopo una caduta, dolore lombare insopportabile e ambulanza

Daniela Martani è stata ricoverata a Roma dopo una caduta causata da un forte dolore lombare. L’ex concorrente tv ha raccontato di non riuscire più a reggersi in piedi e di aver avuto bisogno dell’ambulanza per raggiungere il pronto soccorso.

Momenti di apprensione per Daniela Martani, trasportata in ospedale a Roma dopo un improvviso malore legato a un problema alla schiena che la affligge da anni. L’ex volto del Grande Fratello e dell’Isola dei Famosi ha condiviso sui social una foto dal pronto soccorso, spiegando cosa è accaduto.

La caduta è stata provocata da un dolore violento nella zona lombare. «Le mie gambe hanno ceduto all’improvviso», ha raccontato, descrivendo una situazione che l’ha costretta a chiamare i soccorsi. Il trasporto in ospedale è avvenuto in ambulanza, dopo che il dolore è diventato impossibile da sopportare.

Martani ha spiegato di convivere da tempo con questo disturbo alla schiena, senza aver trovato finora una soluzione efficace. Negli anni ha seguito diversi percorsi, tra cui osteopatia, esercizi posturali, yoga e Pilates, ma senza ottenere miglioramenti. Anzi, secondo quanto riferito, il problema si sarebbe aggravato.

Dopo diverse ore trascorse in pronto soccorso, ha tentato di alzarsi dalla barella per verificare se fosse in grado di tornare a casa. Il dolore però è tornato subito in modo acuto, costringendo i medici a intervenire nuovamente con una flebo di antidolorifici e a trattenerla ancora in osservazione.

Attraverso i social, l’opinionista ha ringraziato i numerosi follower che le hanno scritto, aggiornandoli sulle sue condizioni mentre restava sotto controllo dei medici.