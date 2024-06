Fedez perde la causa contro Daniela Martani: nessun risarcimento per le accuse di diffamazione

Il noto rapper Fedez ha perso la causa legale contro Daniela Martani, ex concorrente del Grande Fratello, che nel 2018 lo aveva definito "idiota pallone gonfiato" insieme a sua moglie Chiara Ferragni. Il Tribunale di Roma ha stabilito che il commento della Martani rientra nel diritto di critica, non essendo particolarmente volgare o infamante. Fedez aveva richiesto un risarcimento di 100 mila euro, ma il giudice ha archiviato definitivamente il caso, decretando la legittimità delle espressioni usate dalla Martani nel contesto specifico.

I fatti

La disputa legale ha avuto origine nel 2018, quando Fedez e Chiara Ferragni organizzarono una festa di compleanno in un supermercato di Milano, durante la quale i partecipanti si lanciarono cibo. Questo evento provocò numerose critiche sui social media, inclusa quella di Daniela Martani, che in un tweet definì la coppia "idioti palloni gonfiati". Fedez decise di querelare la Martani per diffamazione, chiedendo un risarcimento significativo.

La sentenza

Il Tribunale di Roma ha respinto il procedimento per tre volte prima di arrivare alla sentenza definitiva. Secondo il giudice, le parole usate dalla Martani rientrano nel diritto di critica, essendo espressioni non particolarmente volgari o infamanti e lecite alla luce del contesto in cui sono state pronunciate. La richiesta di risarcimento di Fedez è stata quindi rigettata.

Dopo la sentenza, Daniela Martani ha espresso la sua soddisfazione attraverso un post su Instagram, ringraziando il suo avvocato e criticando l'uso delle querele come strumento per zittire le critiche. Ha sottolineato come questa vicenda giudiziaria sia stata una "persecuzione" durata sei anni, durante i quali Fedez avrebbe tentato di tormentarla con denunce e cause.