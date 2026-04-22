Meloni risponde agli attacchi e convoca l'ambasciatore russo, tensione diplomatica con Mosca

Giorgia Meloni replica agli attacchi di Solovyov e convoca l’ambasciatore russo dopo insulti ritenuti offensivi. La tensione cresce tra Roma e Mosca mentre il governo italiano rivendica autonomia e chiede chiarimenti ufficiali.

Le parole pronunciate dal conduttore televisivo russo Vladimir Solovyov contro Giorgia Meloni hanno acceso uno scontro diretto tra Italia e Russia. Le dichiarazioni, giudicate offensive, hanno spinto Palazzo Chigi a reagire con fermezza, aprendo un fronte diplomatico che coinvolge anche il Ministero degli Esteri.

La presidente del Consiglio ha affidato ai social la sua replica, scegliendo un tono deciso. Senza nominarlo apertamente, ha definito l’autore degli attacchi un propagandista e ha ribadito che l’Italia non riceve indicazioni da altri Paesi. Meloni ha rivendicato l’indipendenza del governo, indicando come unico riferimento l’interesse nazionale.

Nel frattempo, dal mondo culturale è arrivata una presa di posizione inattesa. Anastasia Karneeva, commissario del padiglione russo alla Biennale di Venezia, ha condannato apertamente le parole del giornalista. In una nota ha parlato di dichiarazioni inaccettabili, sottolineando che insulti di carattere personale e sessista rivolti al capo del governo colpiscono l’intero Paese. Ha inoltre richiamato il valore del rispetto reciproco, anche in presenza di divergenze politiche.

Prima dell’intervento ufficiale italiano, l’ambasciatore russo a Roma Alexey Paramonov era già intervenuto pubblicamente sui social. Il diplomatico ha ridimensionato l’episodio, sostenendo che si tratti di opinioni individuali non riconducibili allo Stato russo. Ha anche accusato alcune componenti italiane di aver amplificato la vicenda per alimentare tensioni e danneggiare i rapporti tra i due Paesi.

La risposta italiana è passata poi ai canali istituzionali. Nella giornata del 22 aprile, Paramonov è stato convocato alla Farnesina per un confronto diretto con i rappresentanti del governo. L’incontro serve a esprimere ufficialmente il disappunto dell’Italia per quanto accaduto e a chiarire la posizione di Mosca su un episodio che ha già avuto ripercussioni sul piano diplomatico.