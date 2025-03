Nuovo attacco verbale di Mosca a Mattarella: la Farnesina convoca l'ambasciatore russo

La portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha definito "menzogne e falsità" le recenti dichiarazioni del Presidente italiano Sergio Mattarella riguardo alle minacce nucleari russe all'Europa.

Durante una conferenza stampa, Zakharova ha affermato che nessun rappresentante della Federazione Russa ha mai minacciato l'Europa con armi nucleari, suggerendo che Mattarella potrebbe aver confuso la Russia con un altro Paese.

Il Ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani, ha chiesto al Segretario Generale della Farnesina, Riccardo Guariglia, di convocare l'ambasciatore russo a Roma, Alexey Paramonov, per esprimere una ferma condanna dell'attacco verbale a Mattarella. Tajani ha sottolineato che il Presidente è un uomo di pace e simbolo di unità nazionale ed europea.

Questo è il terzo attacco di Zakharova nei confronti di Mattarella in poche settimane. Il primo risale al 14 febbraio, quando il Presidente italiano aveva paragonato l'aggressione russa all'Ucraina ai progetti del Terzo Reich in Europa. In quell'occasione, Zakharova aveva definito "blasfeme" le parole di Mattarella, affermando che tali dichiarazioni non sarebbero rimaste senza conseguenze.

Il 17 febbraio, la portavoce russa aveva ribadito che le affermazioni di Mattarella avrebbero avuto ripercussioni, mentre il 22 febbraio aveva ricevuto una petizione con 10.000 firme di italiani che non condividevano il pensiero del Presidente.

Il riferimento di Zakharova alle recenti dichiarazioni di Mattarella riguarda il discorso pronunciato l'8 marzo a Hiroshima, durante il quale il Presidente italiano ha espresso preoccupazione per la "pericolosa narrativa nucleare" promossa dalla Russia, condannando fermamente tali minacce.

