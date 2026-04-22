Meloni insultata in tv russa, tensione con Mosca e convocazione dell'ambasciatore

Giorgia Meloni finisce nel mirino del conduttore russo Vladimir Solovyov che la insulta in diretta tv, scatenando la reazione del governo italiano con la convocazione dell’ambasciatore russo e proteste ufficiali.

Un duro attacco contro Giorgia Meloni arriva dalla televisione russa. Durante il programma Polnyj Kontakt, in onda su Russia 1, il giornalista Vladimir Solovyov ha rivolto alla presidente del Consiglio una serie di insulti, pronunciati anche in italiano, con toni particolarmente aggressivi.

Nel suo intervento, Solovyov ha alternato frasi in italiano e russo, accusando la premier di aver tradito le promesse elettorali e criticandone la linea politica. Il conduttore, noto per la sua vicinanza al Cremlino, ha poi ampliato le critiche collegandole anche ai rapporti internazionali dell’Italia.

La risposta della presidente del Consiglio è arrivata poche ore dopo attraverso i social. Meloni ha respinto le accuse, definendo Solovyov un propagandista di regime e ribadendo che l’azione del governo italiano resta guidata esclusivamente dagli interessi nazionali, senza influenze esterne.

L’episodio ha avuto immediate conseguenze sul piano diplomatico. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha disposto la convocazione dell’ambasciatore russo in Italia, Alexey Paramonov, per esprimere una protesta formale contro le dichiarazioni trasmesse dalla tv russa.

Alla premier è arrivata anche la solidarietà del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha condannato le parole del conduttore. Le reazioni di sostegno si sono estese a tutto il panorama politico italiano, con prese di posizione sia dalla maggioranza sia dall’opposizione.

Dopo l’incontro alla Farnesina, l’ambasciatore Paramonov ha replicato sostenendo che le dichiarazioni di un giornalista non possono essere considerate espressione ufficiale del governo russo. Ha inoltre contestato la scelta italiana di trasformare l’episodio in un caso diplomatico.

Nel suo intervento pubblico, il diplomatico ha anche criticato alcune posizioni della politica italiana nei confronti della Russia e ha parlato di un tentativo di alimentare tensioni tra i due Paesi, indicando possibili pressioni interne e internazionali dietro la vicenda.