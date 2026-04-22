Dave Mason morto a 79 anni, addio al fondatore dei Traffic e autore di Feelin' Alright

Dave Mason è morto a 79 anni nella sua casa in Nevada per cause non rese note, figura chiave del rock britannico e cofondatore dei Traffic, autore di Feelin’ Alright e protagonista di collaborazioni con artisti internazionali

Il musicista britannico Dave Mason è morto domenica 19 aprile nella sua abitazione di Gardnerville, in Nevada. Aveva 79 anni. La famiglia ha comunicato la notizia ricordando una vita interamente dedicata alla musica. Le cause del decesso non sono state rese pubbliche.

Nato il 10 maggio 1946 a Worcester, in Inghilterra, David Thomas Mason affrontò da bambino un grave incidente domestico che gli provocò una lunga degenza ospedaliera e problemi all’anca. Durante l’adolescenza iniziò a suonare la chitarra e scelse la musica al posto della carriera militare. A 16 anni si esibiva già dal vivo e poco dopo entrò nei Jaguars, per poi fondare gli Hellions insieme a Jim Capaldi.

L’incontro con Capaldi portò alla nascita dei Traffic, gruppo formato anche da Steve Winwood e Chris Wood. La band si ritirò in un cottage nella campagna inglese per lavorare all’album d’esordio “Mr. Fantasy” del 1967. Brani come “Paper Sun” e “Hole in My Shoe”, scritto da Mason, conquistarono le classifiche britanniche. Il suo stile melodico contribuì a definire l’identità sonora del gruppo.

Tra le sue composizioni più celebri c’è Feelin’ Alright, incisa nel 1968 e diventata un classico internazionale anche grazie alla versione di Joe Cocker. I rapporti con Winwood furono spesso difficili, con diversi allontanamenti e ritorni nella band nel corso degli anni.

Parallelamente, Mason si fece conoscere come session musician. Collaborò con Jimi Hendrix, partecipando alla registrazione di “All Along the Watchtower” con una chitarra acustica a dodici corde. Lavorò inoltre, spesso senza credito ufficiale, a dischi dei Rolling Stones e di George Harrison, accanto a Eric Clapton.

Nel corso della carriera condivise lo studio e il palco con artisti come Paul McCartney, Graham Nash, David Crosby e Michael Jackson. Prese parte anche a progetti con Fleetwood Mac e Delaney & Bonnie, attraversando generi diversi tra rock, folk e pop.

Alla fine degli anni Sessanta si trasferì negli Stati Uniti, dove avviò una carriera solista. L’album “Alone Together” del 1970 entrò nella Top 25 americana. Il maggiore successo commerciale arrivò nel 1977 con We Just Disagree, tra i brani più trasmessi dalle radio e presente nella Top 20 del Billboard Hot 100.

Tra gli anni Settanta e Ottanta fu molto attivo dal vivo, esibendosi anche al Madison Square Garden e al Forum di Los Angeles. Partecipò al film “Skatetown, U.S.A.” e nel 1980 incise “Save Me” in duetto con Michael Jackson. Dopo un periodo segnato da problemi personali, tornò stabilmente sulla scena musicale e negli anni Novanta collaborò nuovamente con i Fleetwood Mac.

Nel 2004 entrò nella Rock and Roll Hall of Fame insieme ai Traffic. Negli anni successivi continuò a pubblicare dischi e a esibirsi con regolarità, arrivando a tenere circa cento concerti all’anno.

Accanto alla musica, Mason sostenne diverse iniziative sociali, tra cui programmi di educazione musicale per i giovani e progetti dedicati al recupero dalle dipendenze, oltre ad attività di supporto per veterani e persone in difficoltà.