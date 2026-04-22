Madonna offre una ricompensa per gli abiti scomparsi al Coachella

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Madonna ha denunciato la scomparsa dei suoi abiti dopo il Coachella e offre una ricompensa per recuperarli, spiegando che quei capi rappresentano parte della sua storia personale e artistica.

Madonna offre una ricompensa per gli abiti scomparsi al Coachella

Alcuni abiti di scena appartenenti a Madonna risultano introvabili dopo il Coachella dello scorso fine settimana in California. La cantante ha reso pubblica la vicenda attraverso i social, chiedendo aiuto per recuperarli e mettendo sul piatto una ricompensa per chiunque possa contribuire alla loro restituzione. Tra i capi spariti figurano una giacca viola, un corsetto e un abito indossati durante la sua apparizione a sorpresa sul palco insieme a Sabrina Carpenter, avvenuta venerdì sera. Oltre a questi, mancherebbero anche altri oggetti provenienti dal suo archivio personale, tutti legati allo stesso periodo e custoditi con particolare attenzione. Per l’artista, non si tratta di semplici costumi di scena. Gli abiti, infatti, hanno un valore che va oltre quello economico, perché legati a momenti precisi della sua carriera. Alcuni di quei capi erano già stati indossati circa vent’anni fa proprio al Coachella, rendendo quell’esibizione recente un ritorno simbolico sullo stesso palco. Secondo le prime informazioni raccolte dalle autorità locali di Indio, gli abiti sarebbero stati visti l’ultima volta intorno all’1:30 di sabato, appoggiati su un carrello da golf all’interno dell’area del festival. Al momento non emergono prove che confermino un furto deliberato: tra le ipotesi più accreditate c’è quella di una perdita accidentale durante il trasporto verso un autobus. Durante lo spettacolo, Madonna ha condiviso il palco con Sabrina Carpenter eseguendo brani celebri come “Vogue” e “Like a Prayer”. Nel corso della performance ha anche anticipato un nuovo pezzo tratto dal prossimo album “Confessions II”, seguito del disco pubblicato nel 2005 e atteso per l’estate.

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