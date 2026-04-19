Madonna torna al Coachella dopo vent'anni e duetta con Sabrina Carpenter

Madonna torna al Coachella dopo vent’anni e sorprende il pubblico salendo sul palco con Sabrina Carpenter per un duetto che richiama i suoi grandi successi e anticipa il nuovo album in uscita a luglio.

Madonna riappare al Coachella a distanza di due decenni e lo fa accanto a Sabrina Carpenter, protagonista del suo show. L’ingresso a sorpresa accende il pubblico, che assiste a un’esibizione condivisa sulle note di “Vogue” e “Like a Prayer”, prima di un breve accenno ai brani del nuovo progetto discografico della cantante.

Le due artiste si presentano con un’estetica coordinata che richiama epoche diverse della carriera di Madonna. Carpenter indossa un body bianco senza spalline con dettagli in pizzo e fiocco, completato da accessori eleganti. Madonna opta per un corsetto viola abbinato a sottoveste in pizzo, stivali al ginocchio e occhiali aviator, un richiamo diretto al look sfoggiato durante la sua precedente partecipazione al festival.

Sul palco, Madonna ringrazia Sabrina Carpenter per l’invito, mentre la cantante più giovane risponde con entusiasmo. La popstar ricorda la sua prima volta al Coachella negli Stati Uniti, avvenuta vent’anni fa con “Confessions on a Dance Floor”, sottolineando il significato personale di questo ritorno.

Un ritorno carico di memoria e nuovi progetti

Visibilmente coinvolta, Madonna racconta l’emozione di tornare sullo stesso palco con abiti simili a quelli indossati allora, citando anche la giacca Gucci utilizzata in passato. Non manca una battuta ironica sulla differenza di altezza con la collega, che strappa sorrisi tra il pubblico.

Durante l’intervento, la cantante lancia anche un messaggio diretto agli spettatori, invitando a mettere da parte i contrasti e a lasciarsi unire dalla musica. Un momento che rafforza il legame tra generazioni diverse di artisti e fan.

Il rapporto tra Sabrina Carpenter e Madonna non è nuovo. La giovane artista ha più volte reso omaggio alla Queen of Pop, riprendendone stile e immaginario in diverse occasioni pubbliche, dagli abiti indossati agli eventi fino ai richiami visivi nelle copertine.

L’apparizione al Coachella arriva poco dopo l’annuncio del nuovo album di Madonna, “Confessions II”, previsto per il 3 luglio. Il disco rappresenta un seguito ideale di “Confessions on a Dance Floor” e segna il ritorno a un lavoro inedito dopo “Madame X” del 2019, alimentando l’attesa dei fan per una nuova fase della sua carriera.